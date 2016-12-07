願望達成！台幣 64 萬就能買到的環保精緻小木屋

買房子不一定要買上百坪的豪宅，其實小房子也有它獨有的溫馨氣氛。今天我們要為大家介紹的就是以牧羊人小屋藍本的環保精緻小木屋。你可能會問為什麼是牧羊人小屋？那歡迎你參閱這一個點子簿：另類新選擇:小而精巧，童話般的牧羊人小屋

負責這項’The Tiny House’ 計劃的澳洲建築公司The Upcyclist成立於2014年，專門設計和興建既符合環保原則又好看的創意房子。大家趕快來參觀看看吧～～