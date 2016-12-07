願望達成！台幣 64 萬就能買到的環保精緻小木屋

買房子不一定要買上百坪的豪宅，其實小房子也有它獨有的溫馨氣氛。今天我們要為大家介紹的就是以牧羊人小屋藍本的環保精緻小木屋。你可能會問為什麼是牧羊人小屋？那歡迎你參閱這一個點子簿：另類新選擇:小而精巧，童話般的牧羊人小屋
負責這項’The Tiny House’ 計劃的澳洲建築公司The Upcyclist成立於2014年，專門設計和興建既符合環保原則又好看的創意房子。大家趕快來參觀看看吧～～
這個用色活潑的小屋顛覆了我們一般對於木屋沉悶單調的印象，原來小木屋也可以看起來這麼創新！仔細一看，你會發現小木屋的許多材料都是重用的，比如說門前的階梯其實就是由運貨木卡板改裝而成的。
從這個角度更能看清楚小木屋的環保元素：木屋屋頂的帆布和外牆的鐵皮都是循環利用的材料。敞開的大門和玻璃窗除了可以讓屋主欣賞到屋外風景以外，也彷彿表達了「歡迎參觀」的信息，讓途人不禁在門外多駐足一回兒。
小屋的室內空間有限，所以設計師必須要在空間運用上下功夫。你有留意到嗎？臥室左邊的桌子是可收疊起的。舊的鐵製門鏈除了是多用途以外，也同時為這個小小空間的獨特設計畫龍點睛。特寬的大床除了可以讓人躺臥外，甚至還能充當沙發招牌客人呢！
收納是設計房子時的一個重要考量，如果收納空間不足而導致房子看起來凌亂不堪的話，任你房子設計得多美也沒用！設計師於是在房子的這個角落巧妙地裝上數個可摺疊的木板子。據他們所說，他們用的可是回收再用的澳洲的高品質橡木呢！
幾乎在這個單人臥室裡的全部傢俱都是可以收起來的，方便改造空間的用途。掛在牆上的可愛小吊燈看起來就像是復古的油燈一樣，是小小的一個亮點～
你會支持這種環保建房的理念嗎?