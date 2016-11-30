白與灰的風采: 殖民地風格的類木屋

木屋一向是許多人終極的夢想之家，但是如果氣候條件或是預算不允許，那麼也不用洩氣。我們今天要介紹一間以白與灰為外觀主色調，散發典雅氣息的殖民地風格的類木屋，設計師使用塑料以及金屬所組成的面板，讓這間房子從遠看就像是用上了真正的木材一樣。

除此之外，這間房子的結構十分傳統，有著鄉村氣息的煙囪設計，而室內的用色一改外觀的典雅風格，大膽的用色是走進屋內後的驚喜。

等不及要看看它的真面目嗎? 現在就揭開這間類木屋的面紗吧~