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白與灰的風采: 殖民地風格的類木屋

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Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
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木屋一向是許多人終極的夢想之家，但是如果氣候條件或是預算不允許，那麼也不用洩氣。我們今天要介紹一間以白與灰為外觀主色調，散發典雅氣息的殖民地風格的類木屋，設計師使用塑料以及金屬所組成的面板，讓這間房子從遠看就像是用上了真正的木材一樣。

除此之外，這間房子的結構十分傳統，有著鄉村氣息的煙囪設計，而室內的用色一改外觀的典雅風格，大膽的用色是走進屋內後的驚喜。

等不及要看看它的真面目嗎? 現在就揭開這間類木屋的面紗吧~

正面

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
Canexel

Canexel
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這絕對是讓我們鍾情的房屋類型！ 從經典的斜屋頂到完美修剪的玫瑰花園，這個家從進門的步道開始就散發著極致的魅力。 這樣類型的殖民地風格非常適合郊區的環境。

混和塑料與金屬的面板取代真正的木頭，除了一樣地美觀外，還能夠更加適應惡劣的天氣並且耐損壞，屋主也就不需要經常性地維護房子的外觀。

殖民地風格

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
Canexel

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喜歡殖民地風格的你絕對不會對這間房子感到失望，看看那大面積的露臺，部分區塊有白色的四柱遮陽棚，美觀又具實用性。而連結著花園的設計，更是能讓屋主盡情地享受戶外的時光。

泳池

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 房子 複合木地板 Blue
Canexel

Canexel
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是的，你猜到了，這家有一個游泳池！

你以為只有夏天可以游泳嗎? 這個泳池裝設了溫度控制調節器，因此就算是較為寒冷的月份，還是可以在泳池中活動身軀。

客廳

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 客廳 Pink
Canexel

Canexel
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打造一個有家的感覺的客廳是屋主的要求，因此你會發現客廳並沒有太多奢華或是有設計感的裝飾品，大多數的物品都是屋主多年累積的個人收藏。

廚房

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 廚房
Canexel

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Canexel
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走進了廚房後，現代化的設備以及亮綠色完全抓住了我們的目光，高光澤的櫥櫃以及流理台則與灰色的磁磚地面十分相襯。廚房的旁邊便是滑動的玻璃門，打開後就可以在餐廳以及廚房內享受涼風以及明亮的光線。

浴室

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 浴室 Green
Canexel

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室中使用了粉嫩的綠色，搭配灰色的磁磚牆面顯得十分獨特。最令人喜愛的設計便是有兩個洗臉台，因此盥洗的時候可以不用上演爭奪戰。

臥室

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel 臥室 Blue
Canexel

Canexel
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正值青春期的兒子的房間位於二樓，天藍色的牆面吐露著青少年的熱力，簡單的收納櫃也能將所有的書籍有條理地收納起來。

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房子

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客廳

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廚房

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臥室

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浴室

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餐廳

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泳池

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