眺望遠山，有著波浪屋頂的木製房屋

如果可以選擇的話，你想要在可以夜夜笙歌的繁華都市，還是被自然圍繞的愜意鄉間中生活呢？如果能擁有兩者，想必應該是最理想的吧？這次的點子簿的專案是屋主的第二個家，身在可以俯瞰富士山的這間房子因為其獨特的波浪屋頂而讓人留下深刻的印象。屋主的特殊要求是想要有挑高屋頂以及閣樓的空間，而專家也以獨特的結構滿足了屋主的期待。
到底我門口中的波浪屋頂到底是什麼模樣，有什麼用途？現在就讓我們揭曉答案吧！
這就是我們所說的波浪屋頂，與其說是波浪，不如說是心電圖的形狀。房屋的下方以木板搭建而成，搭配上不同形狀的玻璃，而一樓還有美好的露臺空間，是非常完美的建築。
獨特的心電圖造型的屋頂是為了讓位在山區的住宅屋頂上不會積雨雪，雨水能夠隨著屋頂的弧度滑落，而悠閒的時刻還可以欣賞這樣的美麗畫面。
廚房的主要魅力便是燒木材的壁爐，而因為大面積的玻璃窗，室內十分明亮。而這個空間也完美地連結戶外的場地，因此屋主可以輕鬆地準備花園中的烤肉派對。
這個空間可以作為起居空間用，以不同的素材以及一個階梯高度的段差做為不同生活區域的劃分。而上了木頭階梯之後，空白的區域可以做為客房的空間。
當太陽低垂時，照明便成為了室內的要角。除了有不讓人感到刺眼的白光外，壁爐中升起的火也是帶來溫暖的重要元素，整個起居空間內散發著十分溫馨的氣氛。
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