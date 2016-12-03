眺望遠山，有著波浪屋頂的木製房屋

如果可以選擇的話，你想要在可以夜夜笙歌的繁華都市，還是被自然圍繞的愜意鄉間中生活呢？如果能擁有兩者，想必應該是最理想的吧？這次的點子簿的專案是屋主的第二個家，身在可以俯瞰富士山的這間房子因為其獨特的波浪屋頂而讓人留下深刻的印象。屋主的特殊要求是想要有挑高屋頂以及閣樓的空間，而專家也以獨特的結構滿足了屋主的期待。

到底我門口中的波浪屋頂到底是什麼模樣，有什麼用途？現在就讓我們揭曉答案吧！