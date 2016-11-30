12 個會讓你相信奇蹟的房屋改造案

常聽人說，人到了一定的歲數後，改變幾乎就是不可能的事了。也許在經歷了各種歷練後，我們的個性也隨之定型，也就不會有大幅度的轉變。然而在房屋改造的世界裡，這個道理卻不通用。不管房子再老再舊再過時，都可以經由厲害的設計師的巧手起死回生。
這次的點子簿幫你整理了 12 個會讓你相信奇蹟存在的房屋改造案，不管是大屋子或是部分房間的翻修，你會徹底感受到改造的無窮魅力。
讓我們一起出發欣賞吧!
僅僅是重整木頭地板，以及為牆面換上嶄新且大膽的顏色，還有添加簡單卻具多功能性的家具，這間起居空間就立刻變得溫馨舒適。
改造前的廚房中規中矩，還算堪用，但是鋪上了黑白棋盤式的地板以及牆面後，整間廚房的風格更為突出，擺脫原有單調的面貌。
粉刷牆面以及鋪上木頭地板後，再添加多彩與有點怪里怪氣的裝飾品，家中就可以充滿個性。
原本的家實在沒有什麼特色，於是設計師大膽地將木板拼湊在一塊，變出一面讓人一眼驚豔的牆面。
木頭的甲板，簡單的家具與植物，原本空無一物的醜陋屋頂立刻變成適合放空一下午的美好空間。
加裝了大面積的窗戶後，起居空間擺脫灰暗，擁抱無窮陽光。
從這個家中的角落，我們可以發現重新粉刷這個簡單裝修手法的無窮魅力。
改造前的陰暗感讓人實在不敢恭維，多虧了白色，玻璃以及大理石等素材，變身後的浴室散發十足高級感。
天哪! 原本的顏色以及瓷磚地板實在是太沒有品味了! 鋪上木頭地板，並且選用柔和的白，再加上玻璃的餐桌，這個空間變得開放又美麗。
為了讓起居空間感覺更開放寬敞，設計師將廚房結合客廳，改造後的起居空間不管是功能性或舒適性都增加了。
鋪上了木頭地板，選用了時尚的家具後，改造後的客廳絕對能登大雅之堂。
改造前物品十分雜亂，而風格不一致的家具也讓原本就不整齊的空間看起來更讓人感到煩悶。添加了密閉式的櫥櫃後，改造後的客廳整齊且雅緻。
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