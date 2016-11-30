12 個會讓你相信奇蹟的房屋改造案

常聽人說，人到了一定的歲數後，改變幾乎就是不可能的事了。也許在經歷了各種歷練後，我們的個性也隨之定型，也就不會有大幅度的轉變。然而在房屋改造的世界裡，這個道理卻不通用。不管房子再老再舊再過時，都可以經由厲害的設計師的巧手起死回生。

這次的點子簿幫你整理了 12 個會讓你相信奇蹟存在的房屋改造案，不管是大屋子或是部分房間的翻修，你會徹底感受到改造的無窮魅力。

讓我們一起出發欣賞吧!