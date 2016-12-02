338 萬打造，有泳池跟雙車庫的大面積獨棟住宅

來看看房子的另外一個角度，木炭色的外型除了充滿質感，也散發穩重的個性，小面積的白與木頭原色則增加了外觀的層次。

這個家佔地約 90.75 坪，因此可以容納雙車庫，三間臥室以及浴室。

看完了正面後，你覺得這個家的背面是長什麼模樣呢?

