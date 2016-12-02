雖然買屋的過程十分艱辛，所乘載的壓力也非常人可想像，但是如果以挑衣服的心態欣賞美麗的房子的話，是不是也挺有趣的呢? 今天的點子簿要帶你來到波蘭，欣賞由當地的設計師以 338 萬打造，有泳池跟雙車庫的大面積獨棟住宅。雖然預算不是太多，但是這個家的外觀散發高級感，使用的建材一點也不馬虎。專家們妥善地利用大塊的建地，將每個生活區域都規劃地十分完善。如果你也正籌畫蓋自己的家，那就讓我們往下看下去吧!
看看這間房子的顏色搭配，滑面的白色，大膽的深色系以及暖色系的木材攜手營造出十分現代的外觀，俐落有型的外觀絕對是郊區中眾所矚目的焦點。美麗的石材以及經過拋光的木材，再加上玻璃，誰會看出來這是間預置屋呢?
來看看房子的另外一個角度，木炭色的外型除了充滿質感，也散發穩重的個性，小面積的白與木頭原色則增加了外觀的層次。
這個家佔地約 90.75 坪，因此可以容納雙車庫，三間臥室以及浴室。
看完了正面後，你覺得這個家的背面是長什麼模樣呢?
從剛才的那個角度，你應該沒有發現這個家的泳池吧? 在木頭甲板的下方便是這個奢侈的設備，想像在夏天時跳進泳池內，有多麼地舒適爽快啊?!
看完了屋子的外觀，讓我們接著看看房子的室內設計圖吧~
寬敞的家中採用的是開放式的設計，客廳，餐廳以及廚房沒有牆阻隔，與彼此緊密相鄰。現代化的壁爐巧妙地將餐廳與寬敞的客廳做不明顯的區隔，是十分聰明的做法。穿過樓梯後的角落則有一個家庭辦公室，以及一個客用浴室
現在就讓我們上二樓吧!
設計師將私人的區域規劃在二樓的空間內，包括臥室和浴室。這個家最棒的是幾乎每個家庭成員都有自己的浴室以及俯瞰泳池的小陽台，而大面積的衣櫃設計更是愛美人士的福音! 除了家人的房間外，設計師也規劃了客房，讓訪客能夠放鬆入住。
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