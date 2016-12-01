讓家中更時尚! 6 個觀賞用植物的妙用實例

你喜歡園藝嗎？如果你喜好拈花惹草，可以運用觀賞用植物來作為室內裝飾的材料！綠色具有天然的美感和魅力，很容易與傢俱和空間互相搭配，是室內裝飾不可缺少的元素。有了它們，即使不是美屋豪宅，也能藉由清新綠意讓你的居家看來容光煥發。現在就一起來參觀 6 個利用觀賞用植物打造風尚住宅的創意！