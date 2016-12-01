讓家中更時尚! 6 個觀賞用植物的妙用實例

你喜歡園藝嗎？如果你喜好拈花惹草，可以運用觀賞用植物來作為室內裝飾的材料！綠色具有天然的美感和魅力，很容易與傢俱和空間互相搭配，是室內裝飾不可缺少的元素。有了它們，即使不是美屋豪宅，也能藉由清新綠意讓你的居家看來容光煥發。現在就一起來參觀 6 個利用觀賞用植物打造風尚住宅的創意！
你想住在一座森林裡嗎？設計師看穿了你的心思，特別將這棟住宅重新設計成森林景觀。採用淺色木材和白色系打造出來的這個家，到處都有綠色植物生長，交織出一片美麗的視覺觀感。住在這裡，四季都可以感受到自然的氛圍，身心也會感覺格外輕鬆適意！
這處開放式空間把客廳、餐廳和廚房整合為一，設計師在此運用植物作出大膽的裝飾。成排栽種的樹木靠牆生長，形成極美的視覺，室內動線無比流暢，生活在這裡，不僅極為紓壓，同時還可以時時呼吸到綠意散發的芬多精！
這裡的室內裝飾，運用從天花板到地面的整面牆，打造出垂直的綠色植物園，不僅讓人一眼就留下深刻印象，立體的造型更是令人大飽眼福！每天面對這些綠意，真是繁忙俗世最療癒的秘方！
濕度高的浴室也很適合用來栽培植物。設計師在此使用白色搭配綠色，把你的浴室打造成一處度假休閒勝地。常春藤和蕨類植物是最理想的選擇，和空間形成平衡的搭色，美到讓人不想離開！
將小型觀賞用植物和小配件互搭，也是不錯的點子。像這樣運用鄉村風的藤籃和小器皿，搭配漂亮的綠色植物，就在空間裡創造出了一個迷你植物園。不僅讓家裡的空間更有效運用，也讓生活增添了無數趣味。
這個住宅在室外陽臺上種植了綠色植物，讓它們的青翠綠意滲入室內。坐在客廳裡，透過大面積的玻璃窗，就可以觀察到植物的生長。為了讓整個畫面看來美如一幅畫，設計師特別花費心思，選擇適合的植物作出完美的搭配，讓視覺美感更加分！
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