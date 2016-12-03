冬天是最溫暖的季節？！讓身心都暖和的冬日餐桌擺設

美麗的和式器皿光是一個系列擺出來似乎就很有氣場了。在和食器具中大量被使用的黑色符合冬天的穩重沈靜感，放上精緻又鮮豔的和食很有襯色效果。質地溫潤的唐津燒和各式陶器讓冬天的餐桌上多了一種溫度。加上和式美學擅長的季節植物擺設，這將是好吃又好看的一頓餐。