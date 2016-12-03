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冬天是最溫暖的季節？！讓身心都暖和的冬日餐桌擺設

蕭伊欣 蕭伊欣
Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
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充滿許多慶祝節日的冬季讓家人朋友們能夠聚在一起，吃著熱呼呼的大餐，其實反而是身心靈最溫暖的季節呀！今天就來介紹團聚人們的冬日餐桌上，如何佈置擺設得時尚有氣氛！

冬日和食風餐桌

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美麗的和式器皿光是一個系列擺出來似乎就很有氣場了。在和食器具中大量被使用的黑色符合冬天的穩重沈靜感，放上精緻又鮮豔的和食很有襯色效果。質地溫潤的唐津燒和各式陶器讓冬天的餐桌上多了一種溫度。加上和式美學擅長的季節植物擺設，這將是好吃又好看的一頓餐。

中西折衷的餐桌擺設

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澤山乃莉子 DESIGN &amp; ASSOCIATES LTD.

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時尚有型的中西折衷式餐桌擺設推薦給喜歡大人風調性的你。西式高腳玻璃杯配上和式筷子與盛盤，正中間的大白盤則有些中華圓桌的氛圍。暗色調把多種元素不衝突地融合在一起，看起來優雅又洗鍊。

善用桌墊的餐桌擺設

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自家派對可以不用中規中矩，不同樣式的桌巾、桌墊、餐巾紙搭配可以讓餐桌上更熱鬧有色彩。也可以在主餐盤和分食餐盤上做些變化點綴。

有可愛分酒器的餐桌擺設

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YOTA KAKUDA DESIGN

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有一個啤酒分酒器在的餐桌絕對能讓餐食時光急速變成歡樂模式！這款設計選物的白色基調讓分酒器形象可愛了起來，金屬木頭配件則更顯質感。想像周圍放滿一盤盤下酒小食，與朋友們拿著啤酒杯乾杯暢聊。

有蠟燭就浪漫的餐桌擺設

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Art de la table Christmas

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「燭光晚餐」之所以成為示愛的代表性符號就是因為任何餐桌只要燭光搖曳就真的浪漫破表啊！尤其是在有聖誕節的冬日餐桌上，蠟燭更是不可或缺的元素！試試組合不同高低、不同顏色式樣的蠟燭，有的點亮有的也可以純粹作為擺設，再配上紅紅綠綠的聖誕花草裝飾，一張桌子就讓空氣都聖誕了起來。

有筷架畫龍點睛的餐桌擺設

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在餐桌上有個東西是，沒了也不影響吃飯、但如果能夠有，卻能大大為餐桌擺設質感加分的！猜到了嗎？那就是「筷架」！雖然是小小的物件但是非常有存在感，在餐桌上有畫龍點睛的效果。圖中黃銅質感洋蔥切片形狀的筷架趣味性十足，極具巧思的多種樣式散落在餐桌上，絕對是最加分的擺設！從現在起開始蒐集不同的筷架吧！

延伸閱讀：溫室中的花朵:-5-個不畏嚴寒冬日的溫室

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