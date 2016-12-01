歡唱一百點! 6 個在家大展歌喉的家庭影音室

除了逛逛夜市之外，唱 KTV 應該是台灣人最常從事的消遣活動之一吧?! 有食物，有美好的聲光效果，不論晴天或是颳風下雨都不用怕，KTV 絕對是呼朋引伴一起消磨時間的好去處。

如果你的家中就有一個可以讓你盡情歡唱，不用怕使用陌生人用過的麥克風，坐在他人坐過的沙發上的家庭影音室，那麼就算是懶得出門，但卻歌癮一來的時候，也能在家享受高歌的歡樂時光。

這次我們為大家整理了 7 個可以在家大展歌喉的家庭影音室，這些有絕佳氣氛的影音室一點也不輸給外頭的 KTV! 現在就一起來看看吧~