歡唱一百點! 6 個在家大展歌喉的家庭影音室

除了逛逛夜市之外，唱 KTV 應該是台灣人最常從事的消遣活動之一吧?! 有食物，有美好的聲光效果，不論晴天或是颳風下雨都不用怕，KTV 絕對是呼朋引伴一起消磨時間的好去處。
如果你的家中就有一個可以讓你盡情歡唱，不用怕使用陌生人用過的麥克風，坐在他人坐過的沙發上的家庭影音室，那麼就算是懶得出門，但卻歌癮一來的時候，也能在家享受高歌的歡樂時光。
這次我們為大家整理了 7 個可以在家大展歌喉的家庭影音室，這些有絕佳氣氛的影音室一點也不輸給外頭的 KTV! 現在就一起來看看吧~
這間影音室的天花板是兩層大小各異的弧形設計，裡面還裝置了隱藏式的照明，因此不會讓人的眼睛感到刺眼，卻讓空間依舊明亮。寬敞的米白色座椅十分氣派，配上舒服的絨毛地毯，絕對叫人一唱就離不開此地。
這間家庭影音室的豪華感爆錶，除了有一大一小的沙發外，最讓人驚訝的就是有雙螢幕的設計，而牆面的大膽圖樣以及鮮豔色彩的座椅都讓人可以立刻進入高歌熱舞的歡樂氣氛中。
上圖那間家庭影音室的另外一個角度。
大型的 L 型白色沙發不是這間家庭影音室的最大賣點，往你的頭上看看吧，將天花板變成星空的設計是不是非常獨特且有氣氛呢?
棕色系的這間影音室非常氣派，讓人想要叫你一聲老闆，而有弧度的電視櫃則與弧形的天花板相呼應。
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