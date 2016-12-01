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歡唱一百點! 6 個在家大展歌喉的家庭影音室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd 視聽室
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除了逛逛夜市之外，唱 KTV 應該是台灣人最常從事的消遣活動之一吧?! 有食物，有美好的聲光效果，不論晴天或是颳風下雨都不用怕，KTV 絕對是呼朋引伴一起消磨時間的好去處。

如果你的家中就有一個可以讓你盡情歡唱，不用怕使用陌生人用過的麥克風，坐在他人坐過的沙發上的家庭影音室，那麼就算是懶得出門，但卻歌癮一來的時候，也能在家享受高歌的歡樂時光。

這次我們為大家整理了 7 個可以在家大展歌喉的家庭影音室，這些有絕佳氣氛的影音室一點也不輸給外頭的 KTV! 現在就一起來看看吧~

1. 弧形的天花板

homify 視聽室
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這間影音室的天花板是兩層大小各異的弧形設計，裡面還裝置了隱藏式的照明，因此不會讓人的眼睛感到刺眼，卻讓空間依舊明亮。寬敞的米白色座椅十分氣派，配上舒服的絨毛地毯，絕對叫人一唱就離不開此地。

2. 木頭的牆面

homify 視聽室
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木頭的牆面散發著復古的味道，牆面上的黑白明星照也更加深了這樣的氛圍，天花板內的照明更是營造出派對的氣氛。

3. 白色電視牆

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白色的電視牆前面放著投影的設備，想像坐在大型的白色 L 型沙發上唱歌，有多爽快啊!

4. 雙螢幕

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 視聽室 磚塊 Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
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這間家庭影音室的豪華感爆錶，除了有一大一小的沙發外，最讓人驚訝的就是有雙螢幕的設計，而牆面的大膽圖樣以及鮮豔色彩的座椅都讓人可以立刻進入高歌熱舞的歡樂氣氛中。

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE 視聽室 布織品 Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
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上圖那間家庭影音室的另外一個角度。

5. 在星空中高唱

Lakeview cinema, London Residential AV Solutions Ltd London Residential AV Solutions Ltd 視聽室
London Residential AV Solutions Ltd

Lakeview cinema

London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd
London Residential AV Solutions Ltd

大型的 L 型白色沙發不是這間家庭影音室的最大賣點，往你的頭上看看吧，將天花板變成星空的設計是不是非常獨特且有氣氛呢? 

6. 弧形的電視櫃

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris 視聽室
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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棕色系的這間影音室非常氣派，讓人想要叫你一聲老闆，而有弧度的電視櫃則與弧形的天花板相呼應。

延伸閱讀: 

別眨眼！五個老氣廚房的驚人時尚蛻變！
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