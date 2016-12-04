此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅 – 第一彈

從道路的一側乍看到現代簡約感十足的日式木造平房，以為就是建築的整體了，殊不知它只是底下大氣的大箱子似的ＲＣ造二世代建築上的一層木蓋而已。這外型大膽有巧思的建案是由擅長二世代住屋的ATELIER137經手設計。從下坡處另一面可以看到安定感十足的建築整體，現代感十足清水模似的外觀，內部卻有難得一見的傳統囲炉裏和柴火暖爐。不浪費居高的地利，展望風呂的設計也讓這個能容納二個世代家庭的住宅更有價值感。