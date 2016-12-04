此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅 – 第一彈

隨著居住機能的洋風現代化，生活中如和室、土間、緣側等能夠讓人感受到傳統和文化的元素也日益減少。 然而，這樣已經有時代感的空間也不盡然完全消失，仍然有人設法將它們結合適合現代人習慣的機能與居住方式，混血的樣貌蔚為風潮，被稱為現代和風。今天就來介紹 5 間以現代和風為設計主軸的美麗住宅吧！
這棟從充滿現代感的大膽外觀就令人驚豔的住宅位在大阪郊區，襯著周圍的山景樹木，強調現代生活與自然的調和。建築事務所間工作舍以大量玻璃窗牆、深色鐵框與傳統日式元素結合，內部的榻榻米和室、風呂以及收納空間搭配上灰泥地板，在日式禪意中又不失現代感的俐落優雅。大量的玻璃牆面讓整間木質元素滿滿的建物就像是溶在大自然中似的。
由澤村昌彦建築設計事務所經手設計的這棟長型現代合式住宅加入了一些北歐元素。除了有日本代表的土間、庭園造景與西式露台攜手連結室內外，溫暖的煙囪與白色牆面把屬於北歐風的優雅簡約悄悄放進了日式的沉著穩重裡。
從道路的一側乍看到現代簡約感十足的日式木造平房，以為就是建築的整體了，殊不知它只是底下大氣的大箱子似的ＲＣ造二世代建築上的一層木蓋而已。這外型大膽有巧思的建案是由擅長二世代住屋的ATELIER137經手設計。從下坡處另一面可以看到安定感十足的建築整體，現代感十足清水模似的外觀，內部卻有難得一見的傳統囲炉裏和柴火暖爐。不浪費居高的地利，展望風呂的設計也讓這個能容納二個世代家庭的住宅更有價值感。
這棟身在周圍新舊建築中的現代和式住宅少了寬廣的腹地卻不失舒適度，道路一端無法一眼窺透建築內部，保有些住戶的隱私。沿著看似狹小的開口進到內部可能會嚇一大跳。挑高的屋頂天窗讓陽光大量落進室內中庭和土間走廊，淡色原木系裝修和牆壁配合玻璃門窗增加室內通透性。當然，在這裡我們依然可以看到日本人在現代舒適機能中仍無法忘懷要安排的榻榻米和室房。這樣有效利用空間的建案由フクシアンドフクシ建築事務所設計，在狹小都會生活空間的你是不是也很想要擁有呢
這棟三層樓的二世代建築，是由6TH STUDIO / 一級建築士事務所 スタジオロク設計。和式欄柵外觀的內部到底是什麼樣子呢？隨處可見的障子和格子元素大量出現，以大和的紅與黑兩種顏色妝點物件。部分北歐風家具則讓傳統中又夾雜了西式現代感。而挑高的客廳、高窗戶開口與彈性的和式拉門隔間不僅有助採光，也增添空間的變化性。
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