中古屋也能很舒適:簡約柔美的老宅院

想要擁有自己的房子卻又有資金的問題，想要提升自家老房子的舒適度卻又不知從何下手，或許這次的點子簿能夠提供你一些想法。這次要分享位在日本神奈川縣的一棟中古屋，少掉許多華麗的裝飾也不用龐大的金錢，在這樣有屋齡的房子中，經過設計師打破原有結構後重新規畫的機能空間，讓這老宅院重新展現簡約柔美又帶點復古的風味，讓人知道老宅的美也能讓人驚艷。
在房子的外觀上不難發現這就是棟較早期的日式住宅，標準的上窄下寬的雙層樓建築，但重新上色後的牆面及屋頂卻帶了點時尚及柔美。利用木柵欄隔絕了與道路的直接面對，同時也是讓建築能更顯柔和的元素。
室內使用木地板及大量利用木製家具，沒有其他的裝飾或擺設，簡簡單單的吊燈，就能讓用餐環境感受到平靜又舒服。
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這樣的階梯設計帶點復古的味道，但黑色牆面與純白階梯的搭配卻又帶點時尚感，這樣的階梯設計除了增加室內的視感外，也間接減少了陰暗角落的生成，放株植栽於樓梯下方，一樣能擁有良好採光。
現代感的衛浴內裝是體現舒適感相當重要的環節，但除此之外，這裡更保留了具有古味的木門，復古風融合現代感在這裡一點也不違和，反而呈現出不同的柔美。
現代感十足的開放性廚房，再配合周圍大量使用木頭元素後，也讓原有金屬的生冷感提升了溫度，廚房的空間也柔和了起來。雖是老式的中古屋，但在運用不同的結構概念重新規劃後，柔美的情懷也讓人倍感舒適呢!
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