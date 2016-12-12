小成本別墅: 森林裡的美麗木屋

炎炎夏日最棒的事情莫過於往山上去躲避烈日曝曬的酷暑，享受林間綠蔭底下清涼的微風，而如果又能夠有間專屬於自己的避暑別墅，那又是更讓人興奮的事了。一提到別墅可能會讓人產生高成本的既定印象，這次點子簿就要帶你看看這棟坐落於英國布萊克希斯保護區內的一棟專為避暑設計的小木屋，小成本的木屋也能夠有舒適的生活機能跟充滿藝術氣息的質感，一起來看看設計師的巧思吧!