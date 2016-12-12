小成本別墅: 森林裡的美麗木屋

炎炎夏日最棒的事情莫過於往山上去躲避烈日曝曬的酷暑，享受林間綠蔭底下清涼的微風，而如果又能夠有間專屬於自己的避暑別墅，那又是更讓人興奮的事了。一提到別墅可能會讓人產生高成本的既定印象，這次點子簿就要帶你看看這棟坐落於英國布萊克希斯保護區內的一棟專為避暑設計的小木屋，小成本的木屋也能夠有舒適的生活機能跟充滿藝術氣息的質感，一起來看看設計師的巧思吧!
木屋的設計讓周圍的林木包圍，藉此減少日光的曝曬，也利用了林相的調節，讓四四方方的建築藉由周圍林木而讓外觀有協調的視感。
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靠近建築時能發現房屋是由兩個立方體的形狀所組成，而兩個立方體所提供的機能也不大相同，左邊有一片大大的草地讓人在此能更接近自然；挑高的右邊則讓建築結構整個騰空，讓建築有飄浮起來的錯覺。
原來這般漂浮是為了能將建築坐落於坡地上，為免建築有傾斜的情況，這樣水平懸吊於山坡的設計，可說是用心且大膽啊!
走進屋子能夠發現屋內的色調大都以黑白為主，配合了多窗戶的採光，光影與黑白色調極易造成獨特且多變的線條，讓屋內因為光線就能成為獨立的藝術設置。
相較於開放式的餐廳，客廳的設計較為內斂，雖沒有能映入眼簾的廣大草地，但卻有著柔和舒適的和諧感。兩個立方體的連結與融合，有著某種程度衝突的美感。
這棟建築是由兩個著名的藝術家所設計，因此在美感的細節上可說是相當重視，利用挑高的畫作，重複懸掛於牆上，搭配了窗外的自然景物，有種分隔兩相空間的錯覺卻又讓彼此有過穿堂似的連結。
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