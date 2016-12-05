打造現代都市風格！保證會俘虜你心的簡約美房

今天要介紹的房子可厲害了！在眾多設計時尚的房子之中，它絕對能夠脫穎而出而且俘虜你心！這個位於德國埃森(Essen) 的房子由攝影師Peter Stockhausen操刀拍照，無論是從外表到室內裝潢，它都完整地突顯出現代都市風格所具備的元素，教人難以忘懷！話不多說了，就讓我們馬上參觀吧！
從這個角度看房子變成了幾何形狀，實在是一個房子兩種面貌呢！寬闊的車庫上方加裝了透光的護欄，此舉不但可以增加花園的隱私度，還可以提升安全度，防止小孩亂跑的時候發生意外。
這個中島式廚房佔地不大，可是該有的東西都一應俱全。整個煮食空間主要以不鏽鋼材和簡潔純白的建料組成，輕鬆地打造出設計時尚感。值得留意的還有那個爸媽們最愛的小吧台和通往花園的落地玻璃門！因為這樣子的設計可以讓父母一邊在室內小酌幾杯，一邊看著小孩在花園走動。
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餐廳旁邊的是客廳，其設計十分簡單，連電視組合櫃也省略掉；薄紗窗簾能夠讓陽光透進室內的同時，也為客廳添上休閒的氛圍；隱藏式火爐設計富有現代感，放在爐邊的柴還有專屬的擺放空間呢。
我們很喜歡這個現代都市風房子，你呢？