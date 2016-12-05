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打造現代都市風格！保證會俘虜你心的簡約美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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今天要介紹的房子可厲害了！在眾多設計時尚的房子之中，它絕對能夠脫穎而出而且俘虜你心！這個位於德國埃森(Essen) 的房子由攝影師Peter Stockhausen操刀拍照，無論是從外表到室內裝潢，它都完整地突顯出現代都市風格所具備的元素，教人難以忘懷！話不多說了，就讓我們馬上參觀吧！

​外觀

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房子的外觀走簡約路線，沒有多餘的裝飾枝節：白色的外牆線條俐落，整個房子只簡單地加以黑色窗框和門前的木平台作點綴。

​外觀

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從這個角度看房子變成了幾何形狀，實在是一個房子兩種面貌呢！寬闊的車庫上方加裝了透光的護欄，此舉不但可以增加花園的隱私度，還可以提升安全度，防止小孩亂跑的時候發生意外。

樓梯

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懸浮式的樓梯你們大概沒見過吧？這種創新的設計風格避免了傳統樓梯佔空間的問題，還為室內添了一種空靈感呢！

​中島式廚房

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這個中島式廚房佔地不大，可是該有的東西都一應俱全。整個煮食空間主要以不鏽鋼材和簡潔純白的建料組成，輕鬆地打造出設計時尚感。值得留意的還有那個爸媽們最愛的小吧台和通往花園的落地玻璃門！因為這樣子的設計可以讓父母一邊在室內小酌幾杯，一邊看著小孩在花園走動。

想知道更多關於廚房的設計的話，歡迎你看這裡喔：8個保證讓你一眼愛上的精緻小廚房

客廳

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餐廳旁邊的是客廳，其設計十分簡單，連電視組合櫃也省略掉；薄紗窗簾能夠讓陽光透進室內的同時，也為客廳添上休閒的氛圍；隱藏式火爐設計富有現代感，放在爐邊的柴還有專屬的擺放空間呢。

我們很喜歡這個現代都市風房子，你呢？

​工作角落

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我們特別喜歡設計師善用每一寸空間，就比如說像上圖一樣利用牆角的空位打造出一個簡潔的工作空間。 

​衛浴間

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 浴室的設計同樣以乾淨俐落為主，每一個部分都毫無違和感。洗臉台上還放著一盆白蘭花呢，光看就覺得療癒～～

我們很喜歡這個現代都市風房子，你呢？

20 坪的平房：擁有「廣闊全景視野」並充分運用空間的設計！
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4.5

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