打造現代都市風格！保證會俘虜你心的簡約美房

餐廳旁邊的是客廳，其設計十分簡單，連電視組合櫃也省略掉；薄紗窗簾能夠讓陽光透進室內的同時，也為客廳添上休閒的氛圍；隱藏式火爐設計富有現代感，放在爐邊的柴還有專屬的擺放空間呢。

我們很喜歡這個現代都市風房子，你呢？