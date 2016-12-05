小陽台大創意: 6個適合小陽台的設計點子

誰說地板只可以純白或者舖木而已？突破你的框架，選用拼花或者馬賽克地板吧！雖然說花費可能會比普通的設計貴，可是一定物超所價。效果？從上圖的例子看來你就知道了。以藍色為主調的拼花地板看起來毫不枯燥，甚至還讓人聊想起地中海的風格呢！不過選用這種花色鮮艷的地板時，要注意盡量不要再選用有複雜花紋的傢俱喔～
既然陽台空間有限，那就用一些小技巧將室內與室外的空間連接，讓陽台視覺上成為室內的延伸部分，提升整體的視覺空間感吧！方法也就是從地板入手——以同樣的材質舖設室內和陽台的地板。
上圖就展示了一個典型的例子：臥室內外統一使用木地板，陽台看起來就不會那麼小了。在出入口處舖上拼花小地毯可以為空間加添一點變化，也可以讓人走出陽台的時候保持雙腳溫暖。
欄杆聽起來就很普通，可是只要在上面掛幾個吊燈或者勾上幾個小花盆，那可就不一樣了！白天的時候可以被小花小草包圍著吃早餐、午餐，晚上可以在浪漫的燈光之下跟另一半喝著紅酒聊著天～誰還會在意陽台會不會太小之類的呢？
剛剛我們提到可以在陽台的欄杆上掛著小花盆，可是如果你很擔心路人的安危或者想要省掉颱風時要把植物全搬到室內的功夫的話，那乾脆在半開放式的陽台裡弄一面放滿植物的牆壁吧！這樣子就不怕植物會受天氣影響，而且這麼多的綠色植物更有助於淨化室內的空氣呢～
既然陽台空間有限，那就要避免選用質感厚重的傢俱比如說實木或皮製傢俱。在這個情況下，鏤空的傢俱比如鏤空椅和架子就最適合不過了。
簡約、透光又時尚的透明圍欄絕對可以讓陽台的景觀更開揚，陽台的空間感當然就會瞬間被提升囉！不過選擇裝設透明圍欄的時候可要考慮一下隱私度，看看自己能不能接受。
延伸閱讀：溫室中的花朵: 5 個不畏嚴寒冬日的溫室