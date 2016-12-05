小陽台大創意: 6個適合小陽台的設計點子

誰說地板只可以純白或者舖木而已？突破你的框架，選用拼花或者馬賽克地板吧！雖然說花費可能會比普通的設計貴，可是一定物超所價。效果？從上圖的例子看來你就知道了。以藍色為主調的拼花地板看起來毫不枯燥，甚至還讓人聊想起地中海的風格呢！不過選用這種花色鮮艷的地板時，要注意盡量不要再選用有複雜花紋的傢俱喔～