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小陽台大創意: 6個適合小陽台的設計點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
A New and Modern Villa: Wester Coates Villa, ZONE Architects ZONE Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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風水學上陽台代表著「財庫」，會影響屋主的財運。如果撇開風水學來說，陽台則是一個讓人呼吸新鮮空氣的好地方，而且連帶著陽台的房子總是比較吸引。而事實上在比如說台北這樣子的大城市裡，因為寸金尺土的關係，陽台一般都是狹窄的。如果在陽台放上一部洗衣機或者晾衣架，空間也就所餘無幾了。可是‥‥‥這並不代表沒有設計點子可用呢！

今天我們將會為大家介紹六個可以應用在小陽台的設計點子，讓你在這個小小的空間裡也可以發揮最大的創意，自己成為設計師

​1. 拼花地板

Apartamento jovem e descolado no bairro da Mooca, Márcio Campos Arquitetura + Interiores Márcio Campos Arquitetura + Interiores 露臺 Blue
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores
Márcio Campos Arquitetura + Interiores

誰說地板只可以純白或者舖木而已？突破你的框架，選用拼花或者馬賽克地板吧！雖然說花費可能會比普通的設計貴，可是一定物超所價。效果？從上圖的例子看來你就知道了。以藍色為主調的拼花地板看起來毫不枯燥，甚至還讓人聊想起地中海的風格呢！不過選用這種花色鮮艷的地板時，要注意盡量不要再選用有複雜花紋的傢俱喔～

​2. 室內延伸

Home Staging Andritz, StageBella StageBella
StageBella

StageBella
StageBella
StageBella

既然陽台空間有限，那就用一些小技巧將室內與室外的空間連接，讓陽台視覺上成為室內的延伸部分，提升整體的視覺空間感吧！方法也就是從地板入手——以同樣的材質舖設室內和陽台的地板。

上圖就展示了一個典型的例子：臥室內外統一使用木地板，陽台看起來就不會那麼小了。在出入口處舖上拼花小地毯可以為空間加添一點變化，也可以讓人走出陽台的時候保持雙腳溫暖。

​3. 加有裝飾的欄杆

Aranżacja małego balkonu, Niebałaganka Niebałaganka 露臺
Niebałaganka

Niebałaganka
Niebałaganka
Niebałaganka

欄杆聽起來就很普通，可是只要在上面掛幾個吊燈或者勾上幾個小花盆，那可就不一樣了！白天的時候可以被小花小草包圍著吃早餐、午餐，晚上可以在浪漫的燈光之下跟另一半喝著紅酒聊著天～誰還會在意陽台會不會太小之類的呢？

​4. 植物牆

Kulkarni Project, wynall interiors wynall interiors 露臺
wynall interiors

wynall interiors
wynall interiors
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 剛剛我們提到可以在陽台的欄杆上掛著小花盆，可是如果你很擔心路人的安危或者想要省掉颱風時要把植物全搬到室內的功夫的話，那乾脆在半開放式的陽台裡弄一面放滿植物的牆壁吧！這樣子就不怕植物會受天氣影響，而且這麼多的綠色植物更有助於淨化室內的空氣呢～

​5. 鏤空傢俱

Apartamento Vila Madalena, LUB Arquitetura - Luiza Bassani LUB Arquitetura - Luiza Bassani 露臺 Multicolored
LUB Arquitetura – Luiza Bassani

LUB Arquitetura - Luiza Bassani
LUB Arquitetura – Luiza Bassani
LUB Arquitetura - Luiza Bassani

既然陽台空間有限，那就要避免選用質感厚重的傢俱比如說實木或皮製傢俱。在這個情況下，鏤空的傢俱比如鏤空椅和架子就最適合不過了。

​6. 透明的圍欄

New villa in West Edinburgh - Balcony ZONE Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ZONE Architects

New villa in West Edinburgh – Balcony

ZONE Architects
ZONE Architects
ZONE Architects

簡約、透光又時尚的透明圍欄絕對可以讓陽台的景觀更開揚，陽台的空間感當然就會瞬間被提升囉！不過選擇裝設透明圍欄的時候可要考慮一下隱私度，看看自己能不能接受。 

延伸閱讀：溫室中的花朵: 5 個不畏嚴寒冬日的溫室

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