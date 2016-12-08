建房新選擇：符合預算又典雅的寬敞預製組合屋

預製組合屋這個名詞大家可能會感覺比較陌生，而事實上國外預製組合屋的設計可算是不勝枚舉呢！顧名思義，預製組合屋就代表著房子的各個部分都是在不同的地方預先製造然後入口，接著直接被運送到建房地址組裝。這樣子的創新建房理念除了省了建設時間以外，還可以替屋主省掉一大筆錢呢！今天我們要介紹的主角正正是一個位於波蘭的預製組合屋，可是它看起來可不只簡單又普通的組合屋那樣子呢！
預製組合屋之所以比較便宜是因為這種方式使用了全球化運輸的優勢，將不同的組件在建築成本比較低廉的國家製造，最後入口運送到目的地組裝。
其實預製屋給予人的印象一般來說都是設計簡單或品質差參，可是你看，這個房子的時尚外表顛覆了這種刻板的印象吧？線條俐落的設計除了實際上方便組裝以外，看起來也不失設計感和現代感。
房子挑高的設計和在二樓的寬闊陽台為屋主提供了良好的視野和寬敞的生活空間。說實在的，這個由碎石和木板組成的戶外空間有吸引到你嗎？從方型階梯到擁有水底小射燈的泳池的設計，設計師都一絲不苛地致力打造一個時尚又典雅生活空間。
黑、白、灰的組合是現代風設計中不可或缺的元素，這種可塑性高的配搭特別適合客廳的設計。設計師選用了黑色茶几來搭配純白色的特大沙發和灰色牆壁，再以一盞設計創新的吊燈和其他裝飾比如說植物和現代油畫等等來點綴空間。如果我是客人的話，我可想在這邊待很久呢！
餐廳相對客廳來說就比較撲實，吸睛的元素雖然不多，可是跟四周十分融和。淺色的木地板上了蠟，看起來整潔又不失典雅感，非常適合這個設計簡約的餐廳。
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