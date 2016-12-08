建房新選擇：符合預算又典雅的寬敞預製組合屋

預製組合屋之所以比較便宜是因為這種方式使用了全球化運輸的優勢，將不同的組件在建築成本比較低廉的國家製造，最後入口運送到目的地組裝。

其實預製屋給予人的印象一般來說都是設計簡單或品質差參，可是你看，這個房子的時尚外表顛覆了這種刻板的印象吧？線條俐落的設計除了實際上方便組裝以外，看起來也不失設計感和現代感。