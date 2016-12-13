大視野的挑戰:一眼望穿的日式平房

對於居住環境，每個人的要求不盡相同，在房屋本身已具有固定的空間與生活機能的前提下，有人可能希望建築內或外能更有有藝術的氣息；或許有人相當重視私人的隱私，需要隔絕來自外界的目光；而有人則希望能有個大視野，降低與戶外的距離感，與天地一同分享生活。這次點子簿要介紹的自這棟位於日本福井縣的日式住宅，它充滿了日本古典的藝術性，並且讓你在享受遼闊的視野時，還能兼顧部分的隱私，我們就一起來瞧瞧這棟能一眼望穿的日式平房吧!