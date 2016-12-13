大視野的挑戰:一眼望穿的日式平房

對於居住環境，每個人的要求不盡相同，在房屋本身已具有固定的空間與生活機能的前提下，有人可能希望建築內或外能更有有藝術的氣息；或許有人相當重視私人的隱私，需要隔絕來自外界的目光；而有人則希望能有個大視野，降低與戶外的距離感，與天地一同分享生活。這次點子簿要介紹的自這棟位於日本福井縣的日式住宅，它充滿了日本古典的藝術性，並且讓你在享受遼闊的視野時，還能兼顧部分的隱私，我們就一起來瞧瞧這棟能一眼望穿的日式平房吧!
從較遠的地方望向屋子不難發現周圍種植的植披有零散交錯的感覺，這樣的方式能部分隔絕視野，也增加了房屋與大自然的親近。因地點氣候的因素，屋頂選用的建材有稍微反光的效果，用以反射過強的太陽輻射。
走進屋子能發現屋內與室外在視野上完全沒有牆面的隔絕，在餐廳與起居室間幾乎都能夠一眼望穿。木頭的質感總是能帶給室內較為柔和的協調性，當赤腳走在木地板時，也能使觸感較為舒適。
從廚房的視野上能夠發現，這長形的建築將視野的開闊程度發揮得相當驚人，除了臥室、衛浴外，其他的作息空間幾乎都與外部的自然連接在一起了。
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浴室的設置雖然較有隱密性，但卻也打開了一面讓美景能進入的門，在圓形的浴缸中泡著澡，同時還能夠享受這樣的自然，相信也是生活中極佳的感受。
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