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大視野的挑戰:一眼望穿的日式平房

Yungshun Lee Yungshun Lee
「林の中に住む。」, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 房子
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對於居住環境，每個人的要求不盡相同，在房屋本身已具有固定的空間與生活機能的前提下，有人可能希望建築內或外能更有有藝術的氣息；或許有人相當重視私人的隱私，需要隔絕來自外界的目光；而有人則希望能有個大視野，降低與戶外的距離感，與天地一同分享生活。這次點子簿要介紹的自這棟位於日本福井縣的日式住宅，它充滿了日本古典的藝術性，並且讓你在享受遼闊的視野時，還能兼顧部分的隱私，我們就一起來瞧瞧這棟能一眼望穿的日式平房吧!

遠觀

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丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
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從較遠的地方望向屋子不難發現周圍種植的植披有零散交錯的感覺，這樣的方式能部分隔絕視野，也增加了房屋與大自然的親近。因地點氣候的因素，屋頂選用的建材有稍微反光的效果，用以反射過強的太陽輻射。

近觀

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丸山晴之建築事務所

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走進後可以發現建築物本體是離地建造的，也有別於一般日式的平房，這裡少了緩衝的露臺設計，讓室內外的連接更密合。

餐廳起居室

「林の中に住む。」, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 客廳
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
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走進屋子能發現屋內與室外在視野上完全沒有牆面的隔絕，在餐廳與起居室間幾乎都能夠一眼望穿。木頭的質感總是能帶給室內較為柔和的協調性，當赤腳走在木地板時，也能使觸感較為舒適。

開放式廚房

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從廚房的視野上能夠發現，這長形的建築將視野的開闊程度發揮得相當驚人，除了臥室、衛浴外，其他的作息空間幾乎都與外部的自然連接在一起了。

對於廚房改造有興趣，可以參考這裡

暖爐

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暖爐的設置總讓家中更有溫度，想像著在冬天與家人圍在爐邊話家常，還能一眼望盡戶外的景色，這該多麼愜意啊!

浴室

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浴室的設置雖然較有隱密性，但卻也打開了一面讓美景能進入的門，在圓形的浴缸中泡著澡，同時還能夠享受這樣的自然，相信也是生活中極佳的感受。

想看更多浴室的設計，你可以參考:4 個令你眼睛一亮的小浴室大改造！

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