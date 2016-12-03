有美麗內院，簡約主義風範的日系白色住宅

隨著簡約主義抬頭，許多人對於住的需求也逐漸回歸簡單自然。今天要介紹給你的，是一對夫婦和他們小兒子 3 人共居的住家。這個設計得非常簡樸的宅第，採取簡約自然的風格，從外觀幾乎無法想像裡頭的空間，進到屋內會發現它包含了超乎你想像的有趣設計。如此具有內涵的建築作品，乃是出自於加藤淳一級建築士事務所的專家之手，現在就趕緊來看看吧！