有美麗內院，簡約主義風範的日系白色住宅

隨著簡約主義抬頭，許多人對於住的需求也逐漸回歸簡單自然。今天要介紹給你的，是一對夫婦和他們小兒子 3 人共居的住家。這個設計得非常簡樸的宅第，採取簡約自然的風格，從外觀幾乎無法想像裡頭的空間，進到屋內會發現它包含了超乎你想像的有趣設計。如此具有內涵的建築作品，乃是出自於加藤淳一級建築士事務所的專家之手，現在就趕緊來看看吧！
面對著馬路這一面的外牆，採取幾近封閉式的設計。木質百葉式的圍牆與入口的大門採同一色系，和白色鍍鋁鋅鋼板打造的屋頂和外牆，融合出日本風平和的氛圍。白色的階梯和灰白色調的庭院，流露出主人家靜謐悠閒的氣質。
這處玄關空間相當寬闊，裡頭擺了一台自行車，在這裡你可以維修心愛的腳踏車，下雨天還可以充當小孩子的遊樂場。這座和室設置了拉門，只要把門拉上，就成為一個獨立的生活空間。木質樑柱十分美觀大方，流溢出滿滿的日式風情。
從榻榻米房間可以連接到花園，視野非常良好，當你把門大大地打開，室內外的空間就交融為一。建築物採取 L 形的佈局，緊緊環繞著花園而設計，住家享有一定的隱私性，同時也擁抱著庭園帶來的綠意。
這個 LDK 空間設計將客廳、餐廳及廚房整合為一。儘管天花板不算很高，室內卻不顯得壓迫感，反而呈現出舒適安靜的氣氛。每一個房間都是面朝著花園，可以看到室外的空間，營造出更寬敞的視覺。
從這處半開放式的廚房裏，可以看到孩子在活動的情況，讓家長感到格外安心。當光線從高高的窗戶向下斜射，使這處空間變得很有戲劇性。天花板部分採取傾斜設計，讓空間產生更豐富的趣味性。
廚房的上方設計了一個小孩房間。小朋友在二樓遊戲，一探頭便可和一樓的爸媽打招呼，創造出一個親子對話的新方式。
這是從兒童房往下拍的畫面。除了小朋友可以從二樓看到爸媽，還可以從這裡看到花園和外頭的街道，是不是很不可思議呢？
有了這麼一處空間，你會想在外面舒適的草地上放鬆休閒？或是坐在室內沙發上，享受眼前靜謐的綠色視野呢？木造百葉式的圍籬，讓住家和鄰居們保持適當的距離，卻又不致於太過疏遠，堪稱是設計上的巧思！
二樓的走廊設計成一個可供晾衣的空間。明亮的陽光和宜人的和風由窗外吹入，簡單的曬衣架具與空間氛圍完美融合，整處走廊極為通風，構成另一個視覺上的亮點。
浴室設在一樓，裡頭有北歐風的儲檯空間，提供分類置物的功能。屋外格著玻璃門，安裝了一道百葉窗式的圍牆，在此沐浴能夠感受到休閒輕鬆的氛圍。
最後來參觀臥室。這套房間的一側設置了一個小書房，和臥室之間有一道迷你階梯銜接。房間的裝潢都採取簡約質樸的設計，讓人一進到這個空間，便能感受到典雅質感的生活。
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