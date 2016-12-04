超級美麗又紓壓的 15 個庭院設計

現代人的庭院都不是簡單的種種花花草草而已了，厲害的景觀建築師把你的雜亂戶外空間當作家裡的一部份來設計，兼顧美感跟功能性的空間讓你創造自己的世外桃源，讓你能夠在繁忙緊張的都市生活中找到放鬆的地方。今天我們一起來看看15個特別的庭院設計，除了提供你更多靈感之外，也希望你在觀賞的過程中也跟著一起深呼吸！
在不同的角落裝上一盞盞小燈，讓夜晚的庭院變成放鬆談心的好地方。
看看那整片的木地板跟頂上的竹屋頂，在家裡打造度假風情！
現代的庭院講求機動性！盆栽好移動，可以隨時改變庭院擺設，最適合喜新厭舊的人了。
誰說你的花園一定要方方正正有稜有角？這種花園多特別！
在你的庭院裡點綴一尊雕像、假山水，在自然的懷抱中冥想吧。
在庭院中設計一個臥榻、休憩的地方，讓較高的樹種環繞你，隱蔽性夠高的小天地就專屬於你。
功能性的區域必不可少，擅長與花草相處的你可以把工作檯佈置得簡潔現代。
像是這個鑲木地板跟拱門設計，復古又時尚！
戶外的傢俱跟軟織品用上亮麗的顏色，會讓你的庭院看起來超有活力！
越簡約越時尚！用對稱圖樣的磁磚對比沈穩單色的木棧板，只擺上一張木椅就塑造了乾淨俐落的庭院時尚。
照明、暖爐、長沙發，感覺可以放個DJ台開派對了！奢華的庭院對你的胃口嗎？
配上木頭、灌木叢跟光滑的石地板，在這裡呼吸都會變健康！
誰說藝術品只能放在家裡呢，放在外面更美呢！
現在有了美麗的庭院，煩惱怎麼打理嗎？延伸閱讀：10 個讓園藝工作更輕鬆的絕佳點子