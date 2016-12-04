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超級美麗又紓壓的 15 個庭院設計

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura 露臺
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現代人的庭院都不是簡單的種種花花草草而已了，厲害的景觀建築師把你的雜亂戶外空間當作家裡的一部份來設計，兼顧美感跟功能性的空間讓你創造自己的世外桃源，讓你能夠在繁忙緊張的都市生活中找到放鬆的地方。今天我們一起來看看15個特別的庭院設計，除了提供你更多靈感之外，也希望你在觀賞的過程中也跟著一起深呼吸！

1. 戶外餐廳

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

把你的餐廳設在庭院正中央，在水池旁享受午茶時光，很愜意吧！

2. 燈光營造氣氛

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura 露臺
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

在不同的角落裝上一盞盞小燈，讓夜晚的庭院變成放鬆談心的好地方。

3. 用自然素材打造原始感

Duplex en Barcelona, The Pont design The Pont design 露臺
The Pont design

The Pont design
The Pont design
The Pont design

看看那整片的木地板跟頂上的竹屋頂，在家裡打造度假風情！

4. 盆栽植物美美的

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura 露臺
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

現代的庭院講求機動性！盆栽好移動，可以隨時改變庭院擺設，最適合喜新厭舊的人了。

5. 創造曲線

The Pavilion, London, Bowles & Wyer Bowles & Wyer 庭院
Bowles &amp; Wyer

The Pavilion, London

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

誰說你的花園一定要方方正正有稜有角？這種花園多特別！

6. 加一點禪意

Country Family Garden With Oriental Water Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design 庭院
Cherry Mills Garden Design

Country Family Garden With Oriental Water Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

在你的庭院裡點綴一尊雕像、假山水，在自然的懷抱中冥想吧。

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7. 分隔開的隱密性

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина 庭院
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

庭院中設計一個臥榻、休憩的地方，讓較高的樹種環繞你，隱蔽性夠高的小天地就專屬於你。

8. 綠手指工作台

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens 庭院
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

功能性的區域必不可少，擅長與花草相處的你可以把工作檯佈置得簡潔現代。

9. 特別的走道

Courtyard Garden, Dawn Isaac Garden Design Dawn Isaac Garden Design 庭院
Dawn Isaac Garden Design

Courtyard Garden

Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design

像是這個鑲木地板跟拱門設計，復古又時尚！

10. 大膽的用色

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES 溫室
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
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戶外的傢俱跟軟織品用上亮麗的顏色，會讓你的庭院看起來超有活力！

11. 簡約的設計

APARTAMENTO KG, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura 露臺
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

越簡約越時尚！用對稱圖樣的磁磚對比沈穩單色的木棧板，只擺上一張木椅就塑造了乾淨俐落的庭院時尚。

12. 創造氣派感

Rural House, Lancashire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Rural House, Lancashire

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

照明、暖爐、長沙發，感覺可以放個DJ台開派對了！奢華的庭院對你的胃口嗎？

13. 綠色是最舒服的顏色

Meble ogrodowe i tarasowe z betonu architektonicznego, Modern Line Modern Line 庭院
Modern Line

Modern Line
Modern Line
Modern Line

配上木頭、灌木叢跟光滑的石地板，在這裡呼吸都會變健康！

14. 多功能庭院？！

homify 露臺
homify

homify
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讓你的庭院變成戶外浴室有什麼不可以？在藍天白雲跟綠樹的環抱下泡澡，太享受了吧！

15. 你的戶外藝廊

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia 庭院 玻璃 Blue roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
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誰說藝術品只能放在家裡呢，放在外面更美呢！

現在有了美麗的庭院，煩惱怎麼打理嗎？延伸閱讀：10 個讓園藝工作更輕鬆的絕佳點子

此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅 - 第一彈
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