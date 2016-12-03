實現你的願望吧！讓屋主夢想成真的獨特住宅

一年前這間住宅的屋主帶著對新屋的想像找上了建築團隊，他們不想要他們的房子隱沒在整片長得差不多的鄉村小屋之間，他們想要特別。外觀得要有鄉村的美感，但是要同時有現代感，乍聽矛盾的要求，建築團隊做到了。

從這個角度看，的確是保留了鄉村風格的外型，像是山形的屋頂和窗戶。但是有些線條、形狀和材料用的可就是非常現代的風格了。有了鄉村的浪漫感跟現代的時尚，這家的屋主真是夢想成真了！