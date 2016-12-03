實現你的願望吧！讓屋主夢想成真的獨特住宅

我們這次帶你來到歐洲鄉間的綠地上，這棟新建成的房屋在美麗的外觀下具備了四間臥房、三間浴室和一間書房。兩層樓的寬敞能夠輕易的容納一個大家庭或是遠來的客人。但其實在寬廣的鄉下有一棟大房子有什麼了不起的呢？今天我們就要跟你剖析建築師讓這棟房屋比鄰居們更吸引人的秘密，快接下去看看吧！
一年前這間住宅的屋主帶著對新屋的想像找上了建築團隊，他們不想要他們的房子隱沒在整片長得差不多的鄉村小屋之間，他們想要特別。外觀得要有鄉村的美感，但是要同時有現代感，乍聽矛盾的要求，建築團隊做到了。
從這個角度看，的確是保留了鄉村風格的外型，像是山形的屋頂和窗戶。但是有些線條、形狀和材料用的可就是非常現代的風格了。有了鄉村的浪漫感跟現代的時尚，這家的屋主真是夢想成真了！
這裡的特別設計得更容易接觸週遭的自然和綠意。戶外和室內的空間用玻璃拉門區隔，拉開門就能從裡面走到外面價高的木棧露台上。愜意地在露台上享受陣陣微風，如果不把拉門關上，室內和戶外就沒有隔閡。
沿著彎曲的走道往外走，我們竟然來到了一座游泳池。
這家人非常喜歡游泳，所以這個設計讓他們的夏天很完美，鄰居和朋友也隨時都會過來在池子裡聚一聚，如果覺得天氣冷了，這個泳池還有加熱系統呢。
外牆的部分，雖然遠看可能只覺得是一般的木材，但用的其實是用塑膠板和木板組合起來的，可以達到隔熱保溫的功效，對於這麼大的房子來說是很聰明且必要的設計。另外也用了雙層玻璃窗來減少散熱、並得到充分的採光。
從平面圖來看可以想像到建築團隊在這間大房子裡給這個家庭設計了最舒服的空間，如果你在鄉下有一塊空地，不妨考慮看看這種現代又鄉村的設計吧！如果你喜歡這種兩個元素融合的案例，延伸閱讀：凝聚家人向心力，類似三合院設計的平房