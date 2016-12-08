奢華酒店般的極致享受！擁有豐富元素的北歐風房子

我們不常提到兒童房，可是這一間你們卻絕對不能錯過！與剛剛看過的北歐風主人臥室不一樣，這個兒童房看起來就像公主的房間一樣！

在設計兒童房的時候，記得要像這裡一樣選用一些歷久不衰的牆色或牆紙，以及盡量選用一些組裝、拆卸容易的傢俱來配合孩子在不同階段的需要。