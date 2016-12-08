奢華酒店般的極致享受！擁有豐富元素的北歐風房子

喜歡旅遊的大家總是希望可以有機會在奢華又時尚的精品酒店待一晚，盡情地好好享受。那麼，你們能夠想像把房子裝潢成高級酒店的樣子嗎？今天我們就要為大家介紹一間擁有多重設計元素、而且變化多端的北歐風房子，你們可要小心不要羨慕過頭喔！
這個如此完美的房子由英國設計公司BAUFRITZ (UK) LTD.用心打造，絕對能令你留下深刻印象。
從外觀看來房子還滿撲實的，而落地玻璃是令室內常年陽光充沛的主要原因；屋前的花園的設計同樣也一絲不苟：草坪上毫無雜草，搭配經過設計的花圃，看起來特別整潔乾淨。
從另外一個角度更能看到房子多種層次的設計元素，例如中間舖設了塑木外牆板的外牆和右邊的遮陽部分。大小不一的玻璃窗子也同樣提升了房子外觀的時尚度，這種窗子絕對是打造現代設計房子的必要元素。
從第一眼起來主臥室可能沒有很大，可是整個空間幾乎只有落地玻璃的設計卻不會讓人覺得有壓逼感。這個設計還為屋主提供了180度的景觀呢！既然室外的景色這麼翠綠怡人，那當然就要好好欣賞啊！
北歐風設計主要以天然素材例如藤製傢俱和純白用色為主，這個房間就正體現出這種風格了。
我們不常提到兒童房，可是這一間你們卻絕對不能錯過！與剛剛看過的北歐風主人臥室不一樣，這個兒童房看起來就像公主的房間一樣！
在設計兒童房的時候，記得要像這裡一樣選用一些歷久不衰的牆色或牆紙，以及盡量選用一些組裝、拆卸容易的傢俱來配合孩子在不同階段的需要。
廚房看起來的設計感更甚！整面牆都裝設了內嵌式的廚櫃和烤箱等設備，實用又節省空間！牆壁中間的部分還鏤空了來連接了內外的空間，也同時增加了趣味感。除此之外，小吧台的設計也同樣值得留意和參考喔～
這個看起來奢華又典雅的客廳簡直是全屋的亮點！客廳的部分建在凹位，正好利用高低差來跟旁邊的廚房和餐廳分隔開來。屋主選用的傢俱材質多元化，有布藝沙發、木製椅子、玻璃茶几和皮製單人座，營造了獨特又有品味的起居空間。
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