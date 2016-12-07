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9 個在家盡享綠意的露臺好設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Atelierhaus Petzow, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
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當天氣開始變寒冷的時候，人的本能就是賴在家裡一動也不動。即使知道外頭有再美麗的風景在等待我們探訪，那發懶的身心就是無法動彈。如果你想要能夠不出門就能享受自然的色調，以及戶外的空氣，那麼有個可以讓你願望達成的露臺絕對是最棒的事情。

為了這樣的你，我們今天整理了 9 個在家就能盡享綠意的露臺好設計。這些由不同專家所設計的露臺的共通點是它們大多數都是以木頭甲板搭建而成，而緊鄰這小花園的設計，是讓屋主們可以在家假裝自己置身叢林裡的好點子。

現在就一起來看看這些美麗的露臺吧!

1. 愜意的午後

山崎の住宅, 一級建築士事務所co-designstudio 一級建築士事務所co-designstudio 庭院 木頭 White
一級建築士事務所co-designstudio

一級建築士事務所co-designstudio
一級建築士事務所co-designstudio
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白色的水泥地板以及木頭的甲板構成了這個家的完美露臺空間，水泥的區塊適合放置餐桌椅，在此享用下午茶，甚至是晚餐都是非常好的選擇，而旁邊的木頭甲板則適合赤腳，或是直接臥躺在上。你還可以看到露臺緊鄰著家中的室內空間以及庭院，是最為愜意的好空間。

2. 寬敞的露臺

Atelierhaus Petzow, Müllers Büro Müllers Büro 露臺
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

這個白色的家身後隱藏了一個寬敞的露臺，一打開玻璃落地窗便是可以享受自然綠意的好空間。

3. 樹林就在眼前

Glebe Wood House Trewin Design Architects 露臺
Trewin Design Architects

Glebe Wood House

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

木頭甲板堆砌而成的露臺以玻璃作為圍牆，因此眼底可以盡收大片的美麗樹木。

4. 身兼烤肉區

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這個露臺被綠色的植物所包圍，與紅色的椅子以及陽傘形成強烈的對比，而在這個寬敞的空間內，只要放置烤肉用品，就可以大口吃肉，大口喝酒。

5. 深色的露臺

별아도, 아키제주 건축사사무소 아키제주 건축사사무소 露臺 Beige
아키제주 건축사사무소

별아도

아키제주 건축사사무소
아키제주 건축사사무소
아키제주 건축사사무소

這間房子的露臺以深色系的木材為主要素材，和淺色系的石頭牆面編織出美好的畫面，而有屋頂的設計更是讓屋主不管晴雨都能在露臺上享受戶外的時光。

6. 一半在外，一半在內

homify 露臺
homify

homify
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有一半在屋頂的遮蔭之下，一半則完全地暴露在外，這個露臺讓你可以隨著心情以及天氣變化，選擇想要坐在何處。

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7. 日系的造景

은평2지구 두산위브 42평형 , Design A3 Design A3 露臺
Design A3

Design A3
Design A3
Design A3

坐在這個露臺上，望過去的是日系的造景，在此靜坐一下午，應該可以得到心靈的平靜吧?!

8. 不同的椅子

망원동 모퉁이집, 리슈건축 리슈건축 露臺
리슈건축

리슈건축
리슈건축
리슈건축

這個露臺最值得效法的便是使用了不同造型以及風格的椅子，混搭各類的綠色植物，編織出豐富的畫面。

9. 室內露臺

Patio House , 구도건축사사무소 구도건축사사무소 露臺
구도건축사사무소

구도건축사사무소
구도건축사사무소
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這個在室內的露臺因為身旁就是大片的玻璃落地窗，而頭頂是天窗，因此彷彿置身戶外，卻又不用怕風吹雨淋。

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