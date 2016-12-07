9 個在家盡享綠意的露臺好設計

當天氣開始變寒冷的時候，人的本能就是賴在家裡一動也不動。即使知道外頭有再美麗的風景在等待我們探訪，那發懶的身心就是無法動彈。如果你想要能夠不出門就能享受自然的色調，以及戶外的空氣，那麼有個可以讓你願望達成的露臺絕對是最棒的事情。

為了這樣的你，我們今天整理了 9 個在家就能盡享綠意的露臺好設計。這些由不同專家所設計的露臺的共通點是它們大多數都是以木頭甲板搭建而成，而緊鄰這小花園的設計，是讓屋主們可以在家假裝自己置身叢林裡的好點子。

現在就一起來看看這些美麗的露臺吧!