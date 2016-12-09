體現臻致奢華感：台灣的現代禪風高質感住宅

相信忠實的讀者們已經看過不少國外的特色房子了，今天我們卻想來一點不一樣的！homify 最近有機會跟本地的建築設計師合作，為大家介紹更多由本地設計師打造、具有豐富設計元素的絕美房子。
今天要介紹的現代禪風住宅位於新北市，整個住宅面積大約 60 坪左右，坐擁淡水河景。它擁有多種精緻的設計元素與奢華感，並由室內設計公司大漾帝國際室內裝修有限公司精心打造。他們的設計理念強調「個人化」，認為瞭解客人的生活需求和生活方式是最重要的，因為這樣子才能為他們打造出最獨一無二的理想家居。
現代禪風風格著重天然材質的選用與搭配，並盡量突顯其獨有的原貌，例如紋理和顏色等等。所以在這裡我們看得到設計師大量使用了天然柚木皮來打造這個寬闊的客廳，沉穩的色調還為空間添上了一份恬靜的感覺。
皮製的大沙發、造型特別的木茶几和窗邊的沏茶空間共同營造了客廳的典雅奢華感。
茶道在中華文化中佔一席位，這個彷如一個開放式茶室的沏茶空間絕對是本設計的其中一個亮點。 紋理獨特的燒壺放在貴氣的大理石之上，與四周擁有天然木紋的茶桌和茶椅配合得宜，充份體現出多種天然材質的自然之美。
客廳旁邊有一個小偏廳，延續了住宅的奢華感。這邊的地上舖的是頂級的波龍編織地毯，這是一種來自北歐瑞典的塑膠編織地毯。入牆式的電視櫃兩旁的是帶有獨特紋理的大理石牆，而小茶几的取材也是天然的木材。
從另外一個角度看，偏廳與客廳以富現代感的拉門分隔開來，而且兩邊地板所用的材質不一樣，設計師巧妙地利用這些特點分劃出兩個不同的空間。
主人臥室的設計相對比較簡單撲實，畢竟臥室的最主要功能還是要讓人睡個好覺。特大的落地玻璃讓屋主在房間裡也能欣賞到璀璨的河景；流線型的假天花為房間增添設計元素，同時也不會加重房間的累贅感。
最後我們來參觀主人臥室的衛浴間。設計師以玻璃外框把洗澡和如廁空間分隔，此舉可以避免影響衛浴間的空間感；地上選用的是珍貴的大理石，搭配保持原型的實木洗臉盆，共同打造出一個極致奢華的空間。
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