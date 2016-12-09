體現臻致奢華感：台灣的現代禪風高質感住宅

相信忠實的讀者們已經看過不少國外的特色房子了，今天我們卻想來一點不一樣的！homify 最近有機會跟本地的建築設計師合作，為大家介紹更多由本地設計師打造、具有豐富設計元素的絕美房子。

今天要介紹的現代禪風住宅位於新北市，整個住宅面積大約 60 坪左右，坐擁淡水河景。它擁有多種精緻的設計元素與奢華感，並由室內設計公司大漾帝國際室內裝修有限公司精心打造。他們的設計理念強調「個人化」，認為瞭解客人的生活需求和生活方式是最重要的，因為這樣子才能為他們打造出最獨一無二的理想家居。