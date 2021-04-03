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18 個適合小空間的絕佳多功能傢俱

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 臥室
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大城市地少人多，有屬於自己的安身之所已經算很不錯。可是空間有限，到處擺放的東西卻好像無限‥‥‥所以平常一定要勤於整理和打掃地方！不過光是靠打掃，東西還是會愈放愈多的呀？收納是關鍵，我們常用的收納方法有很多，例如我們可以利用隔間，打造一個專用的儲物空間，所有亂七八糟的雜物都可以集中在同一個隔間裡，或者我們也可以充分利用家裡還沒有被好好利用的各個角落，根據具體情況增設儲物櫃等等。那麼除了這些方法，你有沒有想過在傳統傢俱的基礎上進行一些創新呢？不妨考慮一下選用一些不佔空間而且提供大量收納空間的傢俱吧！今天 homify 為大家整理了 18 種這樣子的實用傢俱，好讓大家應用在自己的蝸居裡。對了，如果有問題，還可以和我們的專家聯繫喔～

1. 書櫃連書桌

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior 書房/辦公室桌子
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

一張普通的書桌通常都用不到牆面留白的空間，可是連帶著書櫃的桌子就不同了！

2.收納櫃連床

Main space homify 臥室
homify

Main space

homify
homify
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床底的空間確是是一個很好的收納地點，如果選用一些附有收納櫃的床架，那就可以擁有寬闊的大床與充足的收納空間啦！

​3. 隱藏式廚房

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE 小廚房
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

開放式或中島式廚房你常聽到，可是隱藏式廚房更省空間呢！平常不用的時候還可以直接把門拉上，廚房就完全隱身啦！

​4. 收納書桌

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson 書房/辦公室桌子 木頭
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

剛剛提到一種可以利用牆壁空間的書桌，現在要介紹的這種剛好相反，它盡量取用桌子底下的空間作收納用途。

​5. 具有抽屜的茶几

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles 客廳邊桌與托盤
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

茶几的可塑性也很大，增設一個大抽屜就是其中一個可能了。

​6. 可摺疊書桌

FLATMATE: Eine raumsparende Lösung für das Homeoffice in Zeiten der CORONA-Krise, studio michael hilgers studio michael hilgers 書房/辦公室桌子
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
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貼牆式可摺疊的書桌的點子很妙！使用的時候把板子拉下來，不用的時候直接收起來，完全不佔空間。

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​7. 以傢俱分隔空間

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers 書房/辦公室桌子
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
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直立式的傢俱比如說書櫃實用之餘，也可以作分隔空間的用途。 

​8. 多間隔書桌

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD 書房/辦公室桌子 MDF Grey
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

使用美觀的多間隔書桌有助於提升工作效率喔~

​9. 有機關的茶几

Muebles sobre diseño, Weld Weld 客廳邊桌與托盤
Weld

Weld
Weld
Weld

這種多功能的創意茶几有不同的機關，一張桌子兼具多種不同功能，非常實用的收納家具！

​10. 集睡床與書櫃於一身的多功能家具

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio 臥室 White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
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這是另外一款集書櫃與睡床於一身的床架，它還加設一個小台階方便上落呢。

​11. 貼牆櫃子書桌

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studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
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把書桌合起來的時間，看起來就像是一個黏在牆上的箱子。箱子內部還設有幾個小架子，讓你擺放不同的物件。 

12. 小孩的收納睡床

homify 嬰兒/兒童房床具與床鋪
homify

homify
homify
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小孩的玩具特別多，選用這一種隱藏式收納床還可以教導孩子管理好自己的睡床和物品，養成收納好習慣。

​13. 貼牆電視櫃

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MADERISTA

MADERISTA
MADERISTA
MADERISTA

不必再煩惱哪裡放電視、裝飾和影音設備了！選用這一款貼牆的時尚電視櫃吧！

​14. 入口處的衣帽間

Raumwunder, Connox Connox 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Connox

Connox
Connox
Connox

多用途的鞋櫃好看又實在，牆上的圓形裝飾還可以充當創意牆勾呢！

​15. 中島式廚房

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Muebles Reciclados Mallorca

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Muebles Reciclados Mallorca
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中島式的廚房兼備基本的煮食與額外的收納功能，值得考量看看喔！

​16. 雙層床和工作間

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KiKi Diseño y Decoración

KiKi Diseño y Decoración
KiKi Diseño y Decoración
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雙層床基本上都是大家的童年回憶吧！記得要把旁邊留空的位置多加裝設一個收納書桌/隱藏式書桌，盡用臥室的每一寸空間。

​17. 可延伸餐桌

Mesas de cocina extensibles, Furnet Furnet 廚房桌椅
Furnet

Furnet
Furnet
Furnet

這款可延伸的餐桌實在是裝潢蝸居時的恩物！桌子可以根據不同的情況延伸，切合不同時候的需要。

​18. 洗臉台下的洗衣機

Baños pequeños, Baños Rom Baños Rom 浴室
Baños Rom

Baños Rom
Baños Rom
Baños Rom

把洗臉台下面的部分空間留空，好讓洗衣機能放置其中。

你覺得這些點子有用嗎？ 

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