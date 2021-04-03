18 個適合小空間的絕佳多功能傢俱

大城市地少人多，有屬於自己的安身之所已經算很不錯。可是空間有限，到處擺放的東西卻好像無限‥‥‥所以平常一定要勤於整理和打掃地方！不過光是靠打掃，東西還是會愈放愈多的呀？收納是關鍵，我們常用的收納方法有很多，例如我們可以利用隔間，打造一個專用的儲物空間，所有亂七八糟的雜物都可以集中在同一個隔間裡，或者我們也可以充分利用家裡還沒有被好好利用的各個角落，根據具體情況增設儲物櫃等等。那麼除了這些方法，你有沒有想過在傳統傢俱的基礎上進行一些創新呢？不妨考慮一下選用一些不佔空間而且提供大量收納空間的傢俱吧！今天 homify 為大家整理了 18 種這樣子的實用傢俱，好讓大家應用在自己的蝸居裡。對了，如果有問題，還可以和我們的專家聯繫喔～
一張普通的書桌通常都用不到牆面留白的空間，可是連帶著書櫃的桌子就不同了！
開放式或中島式廚房你常聽到，可是隱藏式廚房更省空間呢！平常不用的時候還可以直接把門拉上，廚房就完全隱身啦！
茶几的可塑性也很大，增設一個大抽屜就是其中一個可能了。
貼牆式可摺疊的書桌的點子很妙！使用的時候把板子拉下來，不用的時候直接收起來，完全不佔空間。
直立式的傢俱比如說書櫃實用之餘，也可以作分隔空間的用途。
這是另外一款集書櫃與睡床於一身的床架，它還加設一個小台階方便上落呢。
把書桌合起來的時間，看起來就像是一個黏在牆上的箱子。箱子內部還設有幾個小架子，讓你擺放不同的物件。
中島式的廚房兼備基本的煮食與額外的收納功能，值得考量看看喔！
雙層床基本上都是大家的童年回憶吧！記得要把旁邊留空的位置多加裝設一個收納書桌/隱藏式書桌，盡用臥室的每一寸空間。
把洗臉台下面的部分空間留空，好讓洗衣機能放置其中。
你覺得這些點子有用嗎？
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