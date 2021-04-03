18 個適合小空間的絕佳多功能傢俱

大城市地少人多，有屬於自己的安身之所已經算很不錯。可是空間有限，到處擺放的東西卻好像無限‥‥‥所以平常一定要勤於整理和打掃地方！不過光是靠打掃，東西還是會愈放愈多的呀？收納是關鍵，我們常用的收納方法有很多，例如我們可以利用隔間，打造一個專用的儲物空間，所有亂七八糟的雜物都可以集中在同一個隔間裡，或者我們也可以充分利用家裡還沒有被好好利用的各個角落，根據具體情況增設儲物櫃等等。那麼除了這些方法，你有沒有想過在傳統傢俱的基礎上進行一些創新呢？不妨考慮一下選用一些不佔空間而且提供大量收納空間的傢俱吧！今天 homify 為大家整理了 18 種這樣子的實用傢俱，好讓大家應用在自己的蝸居裡。對了，如果有問題，還可以和我們的專家聯繫喔～