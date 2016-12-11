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8 間便宜又好看的小房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 視聽室
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一提到「吃」，我們總是愛俗擱大碗（便宜又大碗），不過當然 homify 不可能在這裡跟你們大談美食啦！可是作為專門介紹建築、室內設計、室內裝潢與營建的獨立平台，我們特地為大家搜集了8個國外便宜又好看的房子，讓大家瞭解到想要打造理想的家居，原來有許許多多不同的方式！

​1. 不到 12 坪的日系住宅

homify 小房子
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首先登場的是一個日式住宅，總面積少於 12 坪，可是這卻無阻設計師的發揮。房子外觀撲實卻具有現代感，室外更擁有一大片草地方便進行戶外活動。

​內部

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室內的裝潢主要以簡約風為主，以純白和透光的材質作為主要設計。除此以外，設計師也在邊邊角角添加了不少日式元素，例如以碎石和植為來帶出現代禪風的味道。 

如果想要瞭解更多詳情，歡迎你點進這一本點子簿看看喔：魔術小空間:不到 12-坪的日系住宅

​2. 有輪子的小木屋

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC 房子
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

法國設計公司Tiny House Concept的作品概念跟哈爾的移動城堡有共同之處喔！他們把精緻的小木屋建在輪子之上，讓屋主隨心情輕輕鬆鬆地想搬家就搬家～

​內部

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC 房子
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

全以木材裝潢的室內空間雖小，可是卻十分實用，例如這個麻雀雖小卻五臟俱全的開放式小廚房

​3. 會變身的房子

homify 車庫/遮陽棚
homify

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房子外牆舖設了塑木板，有助於避免房子在日間吸收過多的熱力，這樣子才能保持室內涼爽。至於為什麼我會說它會變身呢？那請你細閱這一個點子簿喔：好想去作客！早晨變出大空間的魔術小屋

​室內

homify 車庫/遮陽棚
homify

homify
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樓中樓的設計可以盡用房子的直立空間，同時也可以維持室內的空間感避免造成壓迫感。

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​4. 15坪的現代房子

Casa2020, MapOut MapOut 庭院
MapOut

MapOut
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這個梯形的房子總共只有15坪，可是卻有兩個樓層和寬闊的內部！

​室內

Casa2020, MapOut MapOut 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木
MapOut

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MapOut
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由於空間有限，室內裝潢應該要盡量以簡約風格為主。除了必要的傢俱外，設計師沒有再添加不必要的裝飾。

​5. 典雅的黑白房子

homify 組合屋
homify

homify
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房子外牆和屋頂採用的是歷久不衰的黑白配色，看起來典雅又時尚。 

​室內

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
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室內裝潢以淺色系和大地色系為主，營造出一個舒適溫暖的空間。牆上畫龍點睛地掛上兩幅以鮮花為主題的畫，打造出典雅風格。

​6. 藍色木屋

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

一般來說我們都會保持木屋的原有色澤，很少會把它們塗上其他顏色，所以這個與湛藍的天空同色系的木屋看起來就十分夢幻！設計師在此選用了三種不同深淺度的藍色，有統一感之餘也不會過於單調。

​7. 森林系木屋

homify
homify

homify
homify
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這個位於土耳其的森林系木屋跟上一個很不同，外牆保留了深色系的木材原色，搭配黑色的屋頂，打造出一個沉穩樸實的家。

​室內

homify
homify

homify
homify
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室內設計以經典風為主：全木空間的裡有石製壁爐和舖絨毛的粉紅色椅子，地上還放置了一塊毛皮地毯。你能夠想像晚上把火爐點著、跟一大票家人朋友共聚的溫馨畫面嗎？

​8. 現代時尚住宅

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura 房子
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

最後要來為大家介紹的是一個位於巴西的住宅，外表看起來十分簡潔時尚，旁邊的花花草草同時為房子作最美最自然的襯托。

​室內

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Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
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長形的室內間隔非常實用，室內裝潢時尚卻又不失個人風格。特別值得一提的是那一大面與木地板和純白的牆壁很搭的磚牆，大家不妨考慮把這種設計元素加進自己的家喔～

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4.5

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