8 間便宜又好看的小房子

一提到「吃」，我們總是愛俗擱大碗（便宜又大碗），不過當然 homify 不可能在這裡跟你們大談美食啦！可是作為專門介紹建築、室內設計、室內裝潢與營建的獨立平台，我們特地為大家搜集了8個國外便宜又好看的房子，讓大家瞭解到想要打造理想的家居，原來有許許多多不同的方式！