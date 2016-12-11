8 間便宜又好看的小房子

一提到「吃」，我們總是愛俗擱大碗（便宜又大碗），不過當然 homify 不可能在這裡跟你們大談美食啦！可是作為專門介紹建築、室內設計、室內裝潢與營建的獨立平台，我們特地為大家搜集了8個國外便宜又好看的房子，讓大家瞭解到想要打造理想的家居，原來有許許多多不同的方式！
首先登場的是一個日式住宅，總面積少於 12 坪，可是這卻無阻設計師的發揮。房子外觀撲實卻具有現代感，室外更擁有一大片草地方便進行戶外活動。
室內的裝潢主要以簡約風為主，以純白和透光的材質作為主要設計。除此以外，設計師也在邊邊角角添加了不少日式元素，例如以碎石和植為來帶出現代禪風的味道。
如果想要瞭解更多詳情，歡迎你點進這一本點子簿看看喔：魔術小空間:不到 12-坪的日系住宅
法國設計公司Tiny House Concept的作品概念跟哈爾的移動城堡有共同之處喔！他們把精緻的小木屋建在輪子之上，讓屋主隨心情輕輕鬆鬆地想搬家就搬家～
全以木材裝潢的室內空間雖小，可是卻十分實用，例如這個麻雀雖小卻五臟俱全的開放式小廚房！
房子外牆舖設了塑木板，有助於避免房子在日間吸收過多的熱力，這樣子才能保持室內涼爽。至於為什麼我會說它會變身呢？那請你細閱這一個點子簿喔：好想去作客！早晨變出大空間的魔術小屋
一般來說我們都會保持木屋的原有色澤，很少會把它們塗上其他顏色，所以這個與湛藍的天空同色系的木屋看起來就十分夢幻！設計師在此選用了三種不同深淺度的藍色，有統一感之餘也不會過於單調。
最後要來為大家介紹的是一個位於巴西的住宅，外表看起來十分簡潔時尚，旁邊的花花草草同時為房子作最美最自然的襯托。
長形的室內間隔非常實用，室內裝潢時尚卻又不失個人風格。特別值得一提的是那一大面與木地板和純白的牆壁很搭的磚牆，大家不妨考慮把這種設計元素加進自己的家喔～