一間會讓你直張嘴的小公寓

如果我們說，“舒適，優雅和風格獨具”，立刻浮現在你腦海的可能是一間美麗的巴黎公寓。但是，如果我們說，6.65 坪的小公寓，同時也十分舒適，優雅，時尚，你會相信我們嗎？
今天我們要看的這間 6.65 坪的小公寓將會證明我們的所言不假。專家利用了夾層的設計，將小空間的優點與美發揮地淋漓盡致。這個家不僅包含了所有的生活區域，各種的機能也一應俱全，更重要的是還兼具花都的優雅。
現在就讓我們一起來看看吧!
這個專案最大的目標就是將空間最大化地利用，而這樣的小空間要能涵蓋所有的生活需求，不二法門便是建立一個夾層的空間。因此從這張圖我們可以看到夾層作為臥室使用，下方則是浴室以及廚房，樓梯下的空間也沒有浪費，設計了收納兼小工作室的空間。
而這間位在巴黎的公寓保留了原有的木頭地板以及舊的木樑，另外則以黑以及白打造出優雅卻現代的個性。
客廳裡面有一些十分古怪卻充滿趣味的對比，黑色的沙發以及咖啡桌是現代的代表，然而像是威尼斯鏡以及鏡子下方的木頭桌子，都十分有復古的風味。透過黑色邊框的窗戶，我們可以從客廳的空間中看到鮮豔的陽台。
在巴黎，或者應該說在任何一個大城市裡，戶外空間是一種奢侈，而這個陽台也不例外。在間小公寓裡有一個小陽台，設計師設置了人造的草皮，為屋主打造了一個城市中的小叢林，搭配上鮮豔的桌椅，絕對是讓人最想要待著不起身的美好場所。