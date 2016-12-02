一間會讓你直張嘴的小公寓

如果我們說，“舒適，優雅和風格獨具”，立刻浮現在你腦海的可能是一間美麗的巴黎公寓。但是，如果我們說，6.65 坪的小公寓，同時也十分舒適，優雅，時尚，你會相信我們嗎？

今天我們要看的這間 6.65 坪的小公寓將會證明我們的所言不假。專家利用了夾層的設計，將小空間的優點與美發揮地淋漓盡致。這個家不僅包含了所有的生活區域，各種的機能也一應俱全，更重要的是還兼具花都的優雅。

現在就讓我們一起來看看吧!