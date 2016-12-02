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一間會讓你直張嘴的小公寓

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 現代風玄關、走廊與階梯
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如果我們說，“舒適，優雅和風格獨具”，立刻浮現在你腦海的可能是一間美麗的巴黎公寓。但是，如果我們說，6.65 坪的小公寓，同時也十分舒適，優雅，時尚，你會相信我們嗎？

今天我們要看的這間 6.65 坪的小公寓將會證明我們的所言不假。專家利用了夾層的設計，將小空間的優點與美發揮地淋漓盡致。這個家不僅包含了所有的生活區域，各種的機能也一應俱全，更重要的是還兼具花都的優雅。

現在就讓我們一起來看看吧!

夾層

homify 現代風玄關、走廊與階梯
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這個專案最大的目標就是將空間最大化地利用，而這樣的小空間要能涵蓋所有的生活需求，不二法門便是建立一個夾層的空間。因此從這張圖我們可以看到夾層作為臥室使用，下方則是浴室以及廚房，樓梯下的空間也沒有浪費，設計了收納兼小工作室的空間。

而這間位在巴黎的公寓保留了原有的木頭地板以及舊的木樑，另外則以黑以及白打造出優雅卻現代的個性。

灰色的廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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在廚房的空間裡，灰色是主導全場的主色系，雖然以灰色系為主，但是整個空間卻不會令人感到沉悶。除了有緊閉式的櫥櫃之外，設計師也架設了灰色的木頭層架，十分雅緻。

黑色系的浴室

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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雖然公寓那麼小，但是浴室裡面居然還有一個浴缸，是不是讓你感到很驚訝呢? 以黑色磁磚砌成的牆面一點也不會過於黑暗，反而很有時尚感，與白色的浴缸形成美好的對比。

客廳

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳裡面有一些十分古怪卻充滿趣味的對比，黑色的沙發以及咖啡桌是現代的代表，然而像是威尼斯鏡以及鏡子下方的木頭桌子，都十分有復古的風味。透過黑色邊框的窗戶，我們可以從客廳的空間中看到鮮豔的陽台。

陽台

homify 露臺
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在巴黎，或者應該說在任何一個大城市裡，戶外空間是一種奢侈，而這個陽台也不例外。在間小公寓裡有一個小陽台，設計師設置了人造的草皮，為屋主打造了一個城市中的小叢林，搭配上鮮豔的桌椅，絕對是讓人最想要待著不起身的美好場所。

延伸閱讀: 9.08 坪怎麼住?! 一間比實際面積還要大的時尚公寓！

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