焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (12 月 4 日)

不管是購屋或是裝修房子，我們都很有可能因為沒有做足夠的功課，而下了錯誤的決定。這些錯誤可大可小，但是不論如何都會傷財傷神，因此如果能夠提前知道該避免的問題，就可以更順利地打造一個理想中的家。
這週最受歡迎的點子簿一如往常包含了幾間令人驚豔的獨棟住宅，而我們叮囑大家在浴室裝修上千萬別犯的錯誤，對於你們來說似乎也相當實用。
讓我們一起揭曉本週的排行榜吧!
凝聚家人向心力，類似三合院設計的平房所介紹的專案讓人想起台灣三合院的古樸之美，然而室內現代且美觀的裝潢，以及豐富的機能性，更讓人感到專家的智慧!
你家的廚房很久沒有翻新整理，因此看起來十分老氣過時嗎? 別擔心，我們提供你 14 個擁有現代廚房的撇步，你也可以輕鬆擁有一間夢幻的廚房。
還沒看過這本點子簿嗎? 趕快瞧瞧: 14 個擁有一間現代廚房的簡單招數
正準備著手翻修你的浴室嗎? 先別心急，看過浴室裝修容易犯的錯誤，絕對能讓你避免傷財傷心!
平房讓人感到踏實，6 間來自土耳其、大家都可以自己蓋的平房 中所介紹的 6 間平房，哪間會是你理想中的家呢?
好悶騷！質樸外觀、時尚內在的獨棟鄉間住宅的外觀非常簡樸，因此與時尚感十足的室內裝潢產生了美好的對比，這種反差感是我們的最愛!