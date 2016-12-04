焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (12 月 4 日)

不管是購屋或是裝修房子，我們都很有可能因為沒有做足夠的功課，而下了錯誤的決定。這些錯誤可大可小，但是不論如何都會傷財傷神，因此如果能夠提前知道該避免的問題，就可以更順利地打造一個理想中的家。

這週最受歡迎的點子簿一如往常包含了幾間令人驚豔的獨棟住宅，而我們叮囑大家在浴室裝修上千萬別犯的錯誤，對於你們來說似乎也相當實用。

讓我們一起揭曉本週的排行榜吧!