磚瓦、水泥、木頭譜出的和弦: 一個暖色調的溫馨住宅

有著美麗的紅瓦屋頂，今天點子簿的主角絕對會讓你感到各類建材之美，以及暖色調的迷人之處。其中性的自然色調與周圍綠意取得了完美的平衡，和諧的畫面讓人一看就覺得這個家十分好親近。
除了傑出的外觀外，專家們也賦予了室內充足的機能性，每個家中的角落都讓人感到舒適自在，而明亮寬敞的空間，更是可以讓每位家中成員都好好地享受自己的時間。
現在一起來探索這個家吧~
從這張圖你可以看出來磚瓦、水泥、木頭取得了平衡，所譜出的和絃是優雅的風格，以及溫暖的個性，搭配上圍繞著房子的熱帶綠色植物，誰能抵擋這個家的魅力呢?
被綠意環繞，古色古香的房子因為其紅瓦所堆砌而成的屋頂更顯出，專家並以植物巧妙地阻隔了附近居民的視線，提供了屋主充足的隱私感。
從這個角度，我們會感受到這間房子的氣勢如虹，而水泥面的外牆比起磚頭更為現代。
看完了這個家的外觀，你應該已經徹底地感受到暖色調的迷人風采。而與外觀相反，廚房採用了淡藍色以及白色，讓這個空間整潔明亮，而充滿光澤感的檯面以及櫥櫃，更是讓人感到神清氣爽，其現代化的設備更是各位煮婦煮夫的得力幫手。
看完了一冷一暖的兩個空間，現在在你眼前的是以實木以及玻璃所搭建而成的樓梯，美好的質地讓人不穿鞋，赤腳踏在上面也十分舒服。
烤肉區使用了大量的木材，吧檯的設計非常適合屋主呼朋引伴在此小酌聊天。除了木材的顏色外，部分牆面選用了草綠色，為烤肉區帶來了天然的色調。
設計師將森林帶進了浴室的牆面，木頭的洗手檯面除了帶來自然的元素外，也讓人在盥洗時更感平靜。大片的鏡子絕對是讓浴室這個空間更為寬敞的聰明設計。
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