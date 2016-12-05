20 坪的平房：擁有「廣闊全景視野」並充分運用空間的設計！

有些建築用地相當寬廣，可供蓋房子的空間可觀，但是建地平面有相當大的落差，此時該如何規畫出功能完善的住宅呢？今天要帶大家去參觀一座由建築師村梶招子（ハルナツアーキ）所負責的專案，她運用巧妙設計打造出這座可愛的住家，面積只有 20 坪大，卻營造出多樣的起居功能，同時還極大化空間利用，讓人一看就愛上，現在就一起來參觀！