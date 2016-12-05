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20 坪的平房：擁有「廣闊全景視野」並充分運用空間的設計！

Genie Chien Genie Chien
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有些建築用地相當寬廣，可供蓋房子的空間可觀，但是建地平面有相當大的落差，此時該如何規畫出功能完善的住宅呢？今天要帶大家去參觀一座由建築師村梶招子（ハルナツアーキ）所負責的專案，她運用巧妙設計打造出這座可愛的住家，面積只有 20 坪大，卻營造出多樣的起居功能，同時還極大化空間利用，讓人一看就愛上，現在就一起來參觀！

平房住宅外觀

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ハルナツアーキ

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ハルナツアーキ
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這座建築的基地是位於一處寧靜的鄉村，周遭視野寬闊，遠處有群山抱擁。可供建築的地坪廣達 100 坪，但屋主只打算在西北側蓋一棟房子，東南側保留為花園。屋前以混凝土蓋起一座懸浮型的多功能陽臺。整體採取開放式設計，可以將全景盡收眼底。

地面落差創造出隱私性和風景

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ハルナツアーキ

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主要的起居空間設在靠馬路這一邊，前方整齊排列著此地特有的防風林。建物的平面比馬路高出約 90 公分，有效保護住戶的隱私性。只要一打開窗戶，便可一覽戶外風景，是相當理想的設計。

宛如橫幅風景畫的大師級設計

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坐在客廳裡向外眺望，遙遠的山脈和藍天綠地構成一幅豪華的風景畫。天花板設計得較低，使整張全景呈現橫幅伸展，堪稱大師級的傑作！橢圓形長餐桌和沙發組並列置放，與上方的照明設備呈現出對稱之美！

公共空間與私人領域的銜接

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ハルナツアーキ

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從客廳往下走幾步階梯，只是一道隔間之遙，便是放置床舖的空間。這裡是作為休憩的臥室，空間佈局非常隨意，除了裝置和客廳一樣的燈光之外，裡頭還擺進了自行車，更添隨興氛圍，多功能設計讓生活更輕鬆。

室內全景

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這張照片顯示整個室內的陳設。空間中一座開放式的儲物櫃，將客廳和餐廳與臥室分隔開來，屋外可以望見群山綠野和開放的天空，另一邊則是自己打造的花園景觀，讓生活充滿了休閒愉悅的趣味。

多功能簡約空間

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ハルナツアーキ

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在這個設計得很簡約的生活空間裡，只要把房子中間的窗簾拉起來，客廳和臥房立刻被隔成兩個區塊。客廳採用復古式的色系和傢俱，簡單俐落的陳設既可符合小家庭需要，客人來時也能創造出賓主盡歡的氣氛。

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簡潔的浴室空間

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浴室同樣採用簡約設計，白色調打造出令人心胸舒暢的氣氛。浴缸之外，還有淋浴設計，敞亮的觀感讓洗浴變成一種無上的享受！

入口的設計

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ハルナツアーキ

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入口空間設計得相當簡單，採用黑色木材打造的外牆，搭配混凝土地板和階梯，和周圍的環境融合出一種低調平和的氛圍。室外寬廣的空間可供停放車輛，室內也以簡約陳設，打造出適合自住及親友來訪的多功能起居空間，堪稱是建築設計的經典。

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