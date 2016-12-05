只用不到新台幣 120 萬元打造的夢幻咖啡館！

也許你曾經想過要開一家咖啡館，但又希望只花費有限的預算，最好還能用上自己喜歡的材料，打造成夢想中的模樣。 STYLEKOUBOU 工作室就完成了一項這樣的專案，他們將一座 3 層樓高建築物的一樓辦公室，改造成面積約 43 坪的咖啡館，翻修成本約 420 萬日圓（約合新台幣 118 萬元）。裡頭有屋主喜歡的裝潢，充滿了舒適溫馨的氣氛，現在就一起來參觀這座夢幻咖啡館！
站在咖啡館的入口處，就可以看見許多可愛的飾物，感受到這家主人特有的風格。有些陳舊質感的物品，加上西式風格的配件，寫在黑板上的字母等等，都讓人好希望快點踏入屋內好好看一看！
店內採用老舊的木頭材質，帶出幾縷溫暖怡人的氣氛，讓人感覺身心都平靜了下來。坐在靠窗的桌邊，你可以放鬆欣賞戶外的風景，也可以坐到書架隔開的另一區，從架子上拿本書，享受一下午的緩慢時光。
廚房空間小巧，只要一伸手便可以取得所有需要的物品。這裡曾經是一個辦公室，經過改裝後，地板和牆壁呈現一致的空間質感。設計師為舊的木材上了白漆，結果產生出特殊的紋理，讓空間增添了質樸的氣氛。
洗手間採用海邊的概念來設計。這裡就像一座小屋，木質和白色混搭的牆壁，與同色系的瓷磚地板融合得完美無比。洗手檯上的貝殼可以流出水來，造型獨具創意，也十分搭配空間設計的概念。
咖啡館的空間採用懷舊風的裝飾。櫃檯式的餐桌、圓凳和書架，讓人一看就很想坐下來，慢慢地品嚐一杯香醇咖啡。天氣好時，也可以選擇戶外的座位。如此夢幻可愛的咖啡小屋，情侶約會時最適合不過了！
如果你正在尋找低預算的建築設計，一定不能錯過以下文章：