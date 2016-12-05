只用不到新台幣 120 萬元打造的夢幻咖啡館！

也許你曾經想過要開一家咖啡館，但又希望只花費有限的預算，最好還能用上自己喜歡的材料，打造成夢想中的模樣。 STYLEKOUBOU 工作室就完成了一項這樣的專案，他們將一座 3 層樓高建築物的一樓辦公室，改造成面積約 43 坪的咖啡館，翻修成本約 420 萬日圓（約合新台幣 118 萬元）。裡頭有屋主喜歡的裝潢，充滿了舒適溫馨的氣氛，現在就一起來參觀這座夢幻咖啡館！