大膽做自己！一枝獨秀的現代工業風方型房子

房子所在位置是一個平凡的住宅區，窄長的街道帶點小村莊的味道，於是外觀設計創新的房子起了鶴立雞群的效果。屋主本身對房子的設計還蠻有要求的：他希望房子的採光充足明亮，同時也希望將來有需要的話可以將房子加建、改裝。