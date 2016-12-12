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大膽做自己！一枝獨秀的現代工業風方型房子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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今天要介紹的獨特房子位於西班牙巴塞隆納，無論從外觀到室內裝潢，它都能向大家展現設計師敢於不同的作風。房子面積共有52坪，充裕的空間容許建築設計公司SAU TALLERD'ARQUITECTURA盡情發揮創意，為屋主打造一個一枝獨秀的現代工業風房子。照片由阿根廷籍的攝影師Andrés Flajszer所拍攝。

外觀

SAU-MIGDIA-HOUSE, Andres Flajszer Photography Andres Flajszer Photography 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Andres Flajszer Photography

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Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
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房子所在位置是一個平凡的住宅區，窄長的街道帶點小村莊的味道，於是外觀設計創新的房子起了鶴立雞群的效果。屋主本身對房子的設計還蠻有要求的：他希望房子的採光充足明亮，同時也希望將來有需要的話可以將房子加建、改裝。

​外觀

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Andres Flajszer Photography

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Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
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從外觀看起很難將房子定義為哪一個特定的風格，因為它包含了工業風、時尚風和簡約風等多種元素，而這種視覺上的「碰撞」正正造就了房子獨特的風格。方型的房型可以方便日後加建，改動空間較大。

​偏廳

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Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
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一走進偏廳，充沛的陽光令人渾身是勁，這種明亮的感覺正正是屋主所追求的。這邊的傢俱擺設比較隨意，單人座沙發上舖上了民族風的布，是一個設計活潑跳脫的空間。

​廚房和餐廳

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Andres Flajszer Photography
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第一眼很難看見這是廚房和餐廳區域吧？室內設計帶有工業風元素，例如右邊保留了混凝土原色的牆、排氣管還有看起來似是鐵皮屋屋頂的木製天花。

​客廳

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Andres Flajszer Photography
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客廳的綠色大沙發起了間隔空間的作用，把客廳和臥室分隔開來。挑高設計擴大了空間感，營造了一個舒適的氛圍。

臥室

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Andres Flajszer Photography
Andres Flajszer Photography
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屋主沒有選用什麼特別的床架，而是直接使用運貨用的托盤來支撐床墊！

樓梯的木柵護欄設計也十分特別創新，容許陽光從四方八面透進來。

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浴室

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臥室旁邊的一條小走廊通往了半開放式的衛浴間，無間隔空間減少了牆壁會帶來的壓迫感。粉光水泥地板呼應了房子工業風的主調，統一了不同區域的風格。

陽台

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Andres Flajszer Photography
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最後我們來看看陽台！陽台的「開關」並不是一般我們會用的玻璃門，而是一塊可以往上下掀的半透光板子！

延伸閱讀：一屋兩家人：帶有附屬住宅的時尚工業風美房　

山及田地間的柔和系平房：溫暖舒適的好空間

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房子

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客廳

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廚房

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庭院

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浴室

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