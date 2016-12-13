就是要環保！紅色拼木色的被動式節能屋

看到標題先別驚慌！「被動式節能屋」（Passivhaus）這種環保房屋的概念目前還沒有很流行，大家對此感到陌生是很正常的事。這種於上世紀80、90年代由瑞典隆德大學教授和德國被動式房屋研究所所共同研發的環保節能房子，目的在於耗用非常少的能源來將室內的溫度調節，以達到節能的同時也可以確保居住舒適度。

由於近年環保議題愈來愈重要，我們相信這一種環保房屋將必成為建房的其中一個趨勢。所以我們今天特地帶大家來到德國慕尼黑附近的一個郊區，參觀一所由紅色和木色搭配而成的被動式節能屋。