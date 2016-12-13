就是要環保！紅色拼木色的被動式節能屋

看到標題先別驚慌！「被動式節能屋」（Passivhaus）這種環保房屋的概念目前還沒有很流行，大家對此感到陌生是很正常的事。這種於上世紀80、90年代由瑞典隆德大學教授和德國被動式房屋研究所所共同研發的環保節能房子，目的在於耗用非常少的能源來將室內的溫度調節，以達到節能的同時也可以確保居住舒適度。
由於近年環保議題愈來愈重要，我們相信這一種環保房屋將必成為建房的其中一個趨勢。所以我們今天特地帶大家來到德國慕尼黑附近的一個郊區，參觀一所由紅色和木色搭配而成的被動式節能屋。
房子由德國建築公司ARCHITEKTURWERKSTATT VALLENTIN GMBH打造，總面積有大約48坪。
被動式節能屋的其中一特點就是建房所用的材質與一般的有所不同，比如說這個房子的屋頂由鋁金屬板組成；而鋁這種常見的金屬具有美觀、易加工、易散熱和易處理等等的特點，有助避免室內過熱的情況。
兩層樓高的幾何型狀房子建於加強混凝土之上，房子牆身本身使用了重量較輕的木材料，減輕房子重量的負擔。值得留意的是，房子採用了外圍保溫隔熱系統！「外圍保溫隔熱系統」這種技術其實就是指建房的時候，在房子外牆的結構內部做保溫層，這種施工快的工序可以大大減低能源損耗。
此外，被紅色外框包圍的特大玻璃窗／門可以在冬天的時候保持室內溫暖，理論就像是溫室的玻璃一樣。
房子室內的牆和地板均一地使用了OSB板，這是一種來自歐洲，又名歐松板、定向纖維板或向粒片板的建材。它其實是一種將木材切碎後，交錯疊合碎屑壓製而成的木板，防潑水而且防塵。相對於傳統的木板，這一種使用細直徑木材（年輕木材）而成的木板對原生森林的破壞度比較低，是比較環保的建材。
由於OSB板也許會減低空間感，所以選用鏤空的傢俱比如說圖中餐廳的椅子就能到平衡視覺效果。
經過陽光和燈光的照射，房子內部輕易地營造了一種溫暖平和的氛圍，而且還有木香圍繞呢！
二樓另外一個角落的設計跟房子其他部一致，OSB板依舊是重點。不過，設計師也盡量選用各種材質的傢俱例如布藝沙發和藤製椅子等等來配合這個環保空間，避免房子內部呈現過於單調無趣的氛圍。
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