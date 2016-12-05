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13 個你的廚房不該有的東西

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida 廚房 Grey
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廚房對於每個熱愛烹飪的居家小廚神來說絕對是最神聖的領地，然而許多人並沒有好好費心思在廚房的規劃上，因此讓這個推出佳餚的地方淪落地像戰場一樣。

這次的點子簿為你整理了 13 個你的廚房不該有的東西，你不妨趁這個機會好好檢視自己廚房的空間，然後將不該有的物品通通清理乾淨。這樣一來，即使沒有專家的協助，你的廚房也能整潔明亮!

1. 太多水果籃

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Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
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廚房有太多水果籃並不是件好事情! 雖然水果籃的設計以及擺放方式可以有美化空間的效果，但是一多了就會讓人感到雜亂。

2. 中島上的花瓶

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Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

雖然花草能為廚房增添綠意，但是中島應該要盡量清空，這樣才能讓你方便切菜，烹飪的過程會更有效率。

3. 沒有用處的書

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不是食譜等廚房該有的書，就不該放在廚房內，趕快把它們收在其他的書櫃裡吧!

4. 沒有天天使用的器具

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Paula Herrero | Arquitectura

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沒有天天用上的器具千萬別放在廚房的流理檯面，這樣日積月累，只會讓你的廚房感覺太過雜亂無章。

5. 太多收藏的東西

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LLACAY arq

LLACAY arq
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記得廚房不是雜物間，因此千萬不要把你收藏太多的用品堆積在此。

6. 過期的食物

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過期的食物，尤其是罐頭，常常在我們不注意之下就越積越多，於是不知不覺中廚房就變成了堆積沒有用處的物品的倉庫。

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7. 經典的銀製品

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你有奶奶年代流傳下來的銀製品嗎? 那可別輕易地把它們放在廚房的檯面上啊，一不小心，這些寶貴的器皿就有可能被刮傷。

8. 過多的植物

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植物為空間帶來活力，但是過猶不及，當廚房擺放太多植物的時候，在視覺上反而容易感到眼花撩亂。

9. 需要好好清理的鍋盤

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ARTEMIA DESIGN

ARTEMIA DESIGN
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你的鍋盤沒有仔細刷乾淨就懸掛起來嗎? 這樣在視覺上實在太過惱人，趕快把你的鍋盤都刷乾淨吧~

10. 餐廳內的雜誌以及報紙

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每天看完的報紙總是隨手丟在餐廳嗎? 快改掉這壞習慣吧，只要看完報章雜誌後，就把它們放在該在的地方，減少之後清理的不便。

11. 籃子，碗以及杯子

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你也喜歡收集這些可愛的東西嗎? 如果是幾個還好，但是數量太多就會讓你的廚房失去原有的焦點。

12. 廚房的地毯

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Churchwood Design

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Churchwood Design
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廚房的地毯如果太過於老舊，沒有經過適當的整理，很容易會讓廚房感覺髒兮兮的。

13. 刀子以及其他餐具

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刀子以及餐具絕對要有屬於自己的家，不然隨意擺放的話，不僅在視覺上感到雜亂，也很容易會受傷。

延伸閱讀:23 間木製的廚房 – 絕美現代!

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