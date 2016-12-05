廚房對於每個熱愛烹飪的居家小廚神來說絕對是最神聖的領地，然而許多人並沒有好好費心思在廚房的規劃上，因此讓這個推出佳餚的地方淪落地像戰場一樣。

這次的點子簿為你整理了 13 個你的廚房不該有的東西，你不妨趁這個機會好好檢視自己廚房的空間，然後將不該有的物品通通清理乾淨。這樣一來，即使沒有專家的協助，你的廚房也能整潔明亮!