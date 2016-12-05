適合有小孩的家庭的絕美之家

我們到現在為止已經介紹了許多不同類型的房子給大家作為靈感的來源，而這一次我們則是為小孩的家庭們介紹一間非常適合一家大小和樂融融相處的絕美之家。這間兩層樓高的房子以木材以及混凝土搭建而成，進而營造出溫馨卻不失現代感的風格，並且兼具美觀以及堅固度。房內的主要色系以木頭原色以及白色為主，然而兒童房卻採用了活潑的設計。
趕快讓我們瞧瞧這間房子的真面目吧！
先讓我們從側面欣賞這個家吧！非常大的入口走道就像是飯店一樣，車子可以直接駛入。傳統結構的屋頂十分經典，而木頭加上混凝土的設計讓人眼睛一亮，窗戶的設計十分有幾何感，是現代的元素。
晃到這個家的後方，你是不是被這雄偉的畫面給嚇到了呢？在往外延伸的屋頂的下方是露台的空間，放上桌椅後，全家就可以在此享受戶外的時光。直接連結草坪的設計，更讓裡外毫無阻隔感。
進到室內後，你會發現設計師採用了木頭以及石材的素材，而照明也是十分突出的細節。不管是電視牆上方的內嵌式天花板燈，或是白牆上的燈光，都為客廳帶來不一樣的風情。
從這個角度可以發現客廳的空間十分寬敞，Ｌ形的沙發絕對容納的下一家子，就算有訪客來也沒問題！
白色系為主，加上藕色牆面的餐廳加廚房十分現代。最讓人眼睛一亮的，無非就是餐桌上方的獨特燈具。如果你想要讓簡單的空間更有特色，那麼千萬不可忽略像這樣的小細節啊！
中島式的廚房開了一大一小的窗，因此可以跟油煙說不，而通風以及採光也相對良好。中島下方的隱藏式地面照明，更是讓廚房在夜晚時明亮卻不刺眼的絕招。
樓梯下方的牆面使用了深咖啡色，為空間做了區別，而在下方放置了藝術品，讓樓梯下方的區域不留白！
這間臥室使用粉藍色的設計，讓人感到溫馨且帶點小浪漫。頭上的燈具也十分特別，與典雅的寢具相比之下更顯現代。
最後要看的是讓人眼睛一亮的兒童房！大膽地用上桃紅色，以及橘色的燈具，孩子們的想像力絕對可以任意地奔騰。