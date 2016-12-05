適合有小孩的家庭的絕美之家

我們到現在為止已經介紹了許多不同類型的房子給大家作為靈感的來源，而這一次我們則是為小孩的家庭們介紹一間非常適合一家大小和樂融融相處的絕美之家。這間兩層樓高的房子以木材以及混凝土搭建而成，進而營造出溫馨卻不失現代感的風格，並且兼具美觀以及堅固度。房內的主要色系以木頭原色以及白色為主，然而兒童房卻採用了活潑的設計。

趕快讓我們瞧瞧這間房子的真面目吧！