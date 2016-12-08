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我們心目中最棒的現代公寓 – 10 個專案

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
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今天我們要造訪的 10 間公寓風格各異，有些有著較為繁複的設計，有些則走時尚風格，但是它們的共同特色就是散發十足的現代感，非常有魅力。 這些公寓將會證明你不需要一個寬敞的家，即可享受讓人放鬆，舒適和溫馨的居家生活。 設計師利用了許多不同的方式為家中增添別緻的氛圍，從有氣氛的照明到鮮豔的顏色，都是讓家裡更具特色的小技巧。

廢話不多說，讓我們一起來欣賞這 10 間不同的現代公寓吧!

1. 優雅的傢俱

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

這間公寓的設計十分簡單，利用了優雅的家具增添家中的別緻魅力。 滑動門讓家中的生活區塊可以依照不同的需求做變化，需要隱私的時候，便能將門關起來。

2. 幾何的魅力

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Dröm Living

Dröm Living
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這個充滿現代感的公寓的焦點絕對是那搶眼幾何的地毯，以及從天花板到地面的開放式白色收納櫃。

3. 白黑灰

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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白色，黑色以及灰色共同編織出十分摩登時尚的居家空間，再加上明亮的燈光，這間公寓讓人感受到現代設計的魅力。

4. 開放式的格局

Maison moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

要讓家裡更有現代感，其中一個常見的作法便是採用開放式的格局，這間公寓的規劃便是最佳的範例。

5. 白與木頭

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

白色是這間公寓的主色系，明亮的白讓整個家充滿明亮感，再加上小區塊的木頭裝飾，更顯別緻。

6. 吊椅

Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Gaia Brunello | in-photo

Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo

現代風格的的另外一個特色便是跳出框架，為家中增添創意手法。這間公寓最令人感到驚豔的，便是在客廳中的吊椅。

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7. 獨特的畫作

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani 餐廳
cristina velani

cristina velani
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獨特的畫作收藏品隨意地掛在牆面上後，便是一間現代公寓的樣貌了。

8. 淺色系木頭

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
EF_Archidesign

EF_Archidesign
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如果不喜歡木頭的原色，那麼漆上白色的木頭地板更能讓房子散發柔和別緻的情調。

9. 大面積的玻璃

Haus M - Stutensee, lc[a] la croix [architekten] lc[a] la croix [architekten] 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
lc[a] la croix [architekten]

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lc[a] la croix [architekten]
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落地窗可以引進充足的自然光，配上時尚的傢俱，就是一個充滿現代感的家。

10. 燈具

Shepherds Hill, Inglis Badrashi Loddo Inglis Badrashi Loddo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Inglis Badrashi Loddo

Shepherds Hill

Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo
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燈具是能讓家裡更為獨特且更有魅力的家飾品，瞧瞧這間公寓所使用的大圓球狀燈具，是不是很有特色呢?

延伸閱讀: 22 個絕佳的入口以及走廊設計

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