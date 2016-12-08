我們心目中最棒的現代公寓 – 10 個專案

今天我們要造訪的 10 間公寓風格各異，有些有著較為繁複的設計，有些則走時尚風格，但是它們的共同特色就是散發十足的現代感，非常有魅力。 這些公寓將會證明你不需要一個寬敞的家，即可享受讓人放鬆，舒適和溫馨的居家生活。 設計師利用了許多不同的方式為家中增添別緻的氛圍，從有氣氛的照明到鮮豔的顏色，都是讓家裡更具特色的小技巧。
廢話不多說，讓我們一起來欣賞這 10 間不同的現代公寓吧!
這間公寓的設計十分簡單，利用了優雅的家具增添家中的別緻魅力。 滑動門讓家中的生活區塊可以依照不同的需求做變化，需要隱私的時候，便能將門關起來。
這個充滿現代感的公寓的焦點絕對是那搶眼幾何的地毯，以及從天花板到地面的開放式白色收納櫃。
要讓家裡更有現代感，其中一個常見的作法便是採用開放式的格局，這間公寓的規劃便是最佳的範例。
白色是這間公寓的主色系，明亮的白讓整個家充滿明亮感，再加上小區塊的木頭裝飾，更顯別緻。
現代風格的家的另外一個特色便是跳出框架，為家中增添創意手法。這間公寓最令人感到驚豔的，便是在客廳中的吊椅。
獨特的畫作收藏品隨意地掛在牆面上後，便是一間現代公寓的樣貌了。
如果不喜歡木頭的原色，那麼漆上白色的木頭地板更能讓房子散發柔和別緻的情調。
落地窗可以引進充足的自然光，配上時尚的傢俱，就是一個充滿現代感的家。
燈具是能讓家裡更為獨特且更有魅力的家飾品，瞧瞧這間公寓所使用的大圓球狀燈具，是不是很有特色呢?
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