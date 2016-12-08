我們心目中最棒的現代公寓 – 10 個專案

今天我們要造訪的 10 間公寓風格各異，有些有著較為繁複的設計，有些則走時尚風格，但是它們的共同特色就是散發十足的現代感，非常有魅力。 這些公寓將會證明你不需要一個寬敞的家，即可享受讓人放鬆，舒適和溫馨的居家生活。 設計師利用了許多不同的方式為家中增添別緻的氛圍，從有氣氛的照明到鮮豔的顏色，都是讓家裡更具特色的小技巧。

廢話不多說，讓我們一起來欣賞這 10 間不同的現代公寓吧!