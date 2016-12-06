地震來免驚啦！強度三倍、價格實惠的耐震住宅

住在台灣這樣斷層多，幾乎每年都大小地震不斷的國家，你是不是也常常很擔心地震來襲時的居家安全呢? 日本與台灣一樣，面臨著同樣令人心驚驚的天然災害，自然也衍伸出來一套因應的措施。

這次要介紹的住宅是一個強度三倍的耐震住宅，雖然說耐震住宅必須要加強地基以及建材的強度，但是在屋主的角度來看，能夠盡可能地降低成本是再好不過的了。待會我們要看到的耐震建築以 2250 萬日幣，約 630 萬台幣完工，雖然不是超級低廉的價格，但是可以讓你與家人住得安心又舒適，算是非常實惠的價格。

現在就讓我們探索更多細節!