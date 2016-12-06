地震來免驚啦！強度三倍、價格實惠的耐震住宅

住在台灣這樣斷層多，幾乎每年都大小地震不斷的國家，你是不是也常常很擔心地震來襲時的居家安全呢? 日本與台灣一樣，面臨著同樣令人心驚驚的天然災害，自然也衍伸出來一套因應的措施。
這次要介紹的住宅是一個強度三倍的耐震住宅，雖然說耐震住宅必須要加強地基以及建材的強度，但是在屋主的角度來看，能夠盡可能地降低成本是再好不過的了。待會我們要看到的耐震建築以 2250 萬日幣，約 630 萬台幣完工，雖然不是超級低廉的價格，但是可以讓你與家人住得安心又舒適，算是非常實惠的價格。
現在就讓我們探索更多細節!
這個有著現代感外表的家建在一個安靜的住宅區內，二層樓高的設計讓全家人可以有寬敞的生活空間。延伸出來的白色屋簷的下方是連結著大面積落地窗的露臺空間，至於木頭製成的門則低調地棲身在凹進去的角落，符合屋主喜歡隱私的個性。設計師在抗震設計上做了完善的規劃，因此防震效果比建築標準法還高出三倍。這間以約 630 萬台幣打造而成，十分堅固耐用的住宅絕對展現出建築師的智慧。
雖然說這間房子的外觀十分獨特有個性，走現代的風格，但是還是少不了日系的設計手法，而最明顯的便是木頭甲板的露臺。露臺與室內的地板毫無段差，因此讓人可以感受到室內與戶外的完美連結，而白色的屋頂也能讓屋主在任何天候狀況下都能在露臺享受愜意的時光。
設計師利用了傾斜的屋頂，規劃了一個孩子們最愛的閣樓空間。閣樓的下方使用了活潑的鮮綠色，而為了考慮到孩子們的安全，設計師還在閣樓設計了木頭的圍欄，既美觀又實用。
以白色系為主的浴室讓人感到舒適且整潔，將更衣室與淋浴間分開的設計，更是讓人可以好好地享受盥洗沐浴的時間。至於天窗的設計，更是能幫助浴室這樣容易潮濕的空間維持乾燥。
這間耐震建築不僅堅固耐用，室內的設計也非常人性化，絕對能讓人住得自在又安心。