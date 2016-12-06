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10 間明天你就想搬進去住的小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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大小不重要！這句話聽起來是不是很熟悉呢？在房子的世界裡，小面積的確一點也不成問題，有時候反而會成為一種優勢。今天的點子簿就要為你展示小房子的無盡魅力，這些面積有限的房子是設計師們揮灑創意的好機會，而不同的外觀與造型，更是讓人留下深刻的印象。

現在就出發探索這 10 間明天你就想搬進去住的小房子～

1. 有美麗門廊的屋子

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

這間郊區的小房子外型十分精緻迷人，白色的建築主體搭配深灰色的屋頂，加上天窗以及煙囪的設計，盡顯鄉間的迷人風采。上了階梯後的門廊，更是這間小房子最吸引人的特色。

2. 質感爆錶的貨櫃屋

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

你有看過這麼有質感以及設計感的貨櫃屋嗎？位在鄉間的它以“頭重腳輕”的外觀在一片綠意中更為顯眼，融合在自然中的色調更顯質感。

3. 小型預製屋

Schoolmasters eco house build different 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

這間小型的預製屋使用了許多不同的建材，融合出獨特的魅力。

4. 玻璃、鐵與木頭

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

以鐵為主框架，這間小房子乍看之下十分有陽剛味，與玻璃以及木頭搭配之後，更是現代感十足。

5. 黑色小屋

Wee House Show Home The Wee House Company
The Wee House Company

Wee House Show Home

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

黑色配上紅色的屋頂，再加上白色ㄉ門與窗框，這間小屋子亮麗的顏色絕對讓你過目難忘！

6. 現代的木屋

Pobble House, Guy Hollaway Guy Hollaway 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Guy Hollaway

Pobble House

Guy Hollaway
Guy Hollaway
Guy Hollaway

這間以美麗的木材搭建而成的木屋非常有現代感，大面積的甲板露臺更是不可多得的好空間。

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7. 隨意延展

Beach Hampton homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

Beach Hampton

homify
homify
homify

這間小屋子像是隨意延展一樣地外觀非常有設計感，大片的落地窗配上露臺是其令人注意的亮點。

8. 兩層樓的小屋

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett, Dow Jones Architects Dow Jones Architects 房子
Dow Jones Architects

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett

Dow Jones Architects
Dow Jones Architects
Dow Jones Architects

兩層樓的小屋以方形為結構，黑色的木板更顯穩重有個性，大面積的落地窗則讓屋主可以享受無隔離感的感受。

9. 磚頭

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

以磚頭搭建而成的這房子有著不凡的屋頂，而寬敞的木頭甲板更是享受戶外時光的好場所。

10. 海邊小屋

Two Bedroom Wee House - Caithness , The Wee House Company The Wee House Company 房子
The Wee House Company

Two Bedroom Wee House – Caithness

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

這間海邊的小屋以白色搭配灰色，經典的結構簡單卻不失風範，在綠色草坪圍繞中更顯美麗。

延伸閱讀：8 座「與大自然為鄰」造型獨特的迷你小屋！

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