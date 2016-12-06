大小不重要！這句話聽起來是不是很熟悉呢？在房子的世界裡，小面積的確一點也不成問題，有時候反而會成為一種優勢。今天的點子簿就要為你展示小房子的無盡魅力，這些面積有限的房子是設計師們揮灑創意的好機會，而不同的外觀與造型，更是讓人留下深刻的印象。

現在就出發探索這 10 間明天你就想搬進去住的小房子～