大小不重要！這句話聽起來是不是很熟悉呢？在房子的世界裡，小面積的確一點也不成問題，有時候反而會成為一種優勢。今天的點子簿就要為你展示小房子的無盡魅力，這些面積有限的房子是設計師們揮灑創意的好機會，而不同的外觀與造型，更是讓人留下深刻的印象。
現在就出發探索這 10 間明天你就想搬進去住的小房子～
這間郊區的小房子外型十分精緻迷人，白色的建築主體搭配深灰色的屋頂，加上天窗以及煙囪的設計，盡顯鄉間的迷人風采。上了階梯後的門廊，更是這間小房子最吸引人的特色。
你有看過這麼有質感以及設計感的貨櫃屋嗎？位在鄉間的它以“頭重腳輕”的外觀在一片綠意中更為顯眼，融合在自然中的色調更顯質感。
這間小型的預製屋使用了許多不同的建材，融合出獨特的魅力。
以鐵為主框架，這間小房子乍看之下十分有陽剛味，與玻璃以及木頭搭配之後，更是現代感十足。
黑色配上紅色的屋頂，再加上白色ㄉ門與窗框，這間小屋子亮麗的顏色絕對讓你過目難忘！
這間以美麗的木材搭建而成的木屋非常有現代感，大面積的甲板露臺更是不可多得的好空間。
兩層樓的小屋以方形為結構，黑色的木板更顯穩重有個性，大面積的落地窗則讓屋主可以享受無隔離感的感受。
以磚頭搭建而成的這間房子有著不凡的屋頂，而寬敞的木頭甲板更是享受戶外時光的好場所。
這間海邊的小屋以白色搭配灰色，經典的結構簡單卻不失風範，在綠色草坪圍繞中更顯美麗。