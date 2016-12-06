低預算要更會算: 一間以 170 萬台幣築成的完美住家

一個完美的家要有什麼要素呢？立刻浮現在你的腦海中的也許是：充足的收納、寬敞的面積、規劃完善的格局、美輪美奐的裝潢、充滿開放感的設計等等。而當你的預算有限時，你也許想著你勢必要犧牲掉在心中構思許久的美麗藍圖了。然而一個願意傾聽屋主的心聲，並且發揮創意，以小預算築夢的設計師，可以幫助你在艱難的條件下實現你的夢想。
170 萬台幣，這個預算很低吧？我們這次的點子簿的主角，就是在這樣有限的預算下誕生出來的結晶。這間房子不僅有著兼具現代與傳統的美麗外觀，內部的裝潢更讓人佩服設計師的細膩心思。
走吧！讓我們一起看看更多的細節…
人字形的屋頂、側邊開的天窗，以及小煙囪，這間房子有著一般鄉村住宅的傳統架構。以混凝土為主架構的它，還搭配了鐵以及木材作為門與窗的邊框，大面積的玻璃落地窗，則是較為現代的元素。
ㄇ字形的廚房十分寬敞，讓任何愛料理的人都會立刻愛上這樣的空間，光滑的流理檯面則讓人感到十分整潔俐落。即使在廚房這個角落，依舊開了窗，因此煮飯的時候還能同時觀賞外面的綠意。
以白色瓷磚為主的浴室看起來明亮整潔，讓人一踏進這裡就有好心情，而盥洗的時間也變得更加愉悅。雖然這個空間以白色為主色系，但是鏡面背後的牆壁則鋪上了圖樣磁磚，更有層次性。
最後我們要看到的是被玻璃環繞的類溫室，不論晴雨都可以在這裡用餐，享受似乎是在戶外，但卻又不怕風吹日曬，以及被蚊蟲叮咬的愜意時光。
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