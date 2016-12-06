低預算要更會算: 一間以 170 萬台幣築成的完美住家

一個完美的家要有什麼要素呢？立刻浮現在你的腦海中的也許是：充足的收納、寬敞的面積、規劃完善的格局、美輪美奐的裝潢、充滿開放感的設計等等。而當你的預算有限時，你也許想著你勢必要犧牲掉在心中構思許久的美麗藍圖了。然而一個願意傾聽屋主的心聲，並且發揮創意，以小預算築夢的設計師，可以幫助你在艱難的條件下實現你的夢想。

170 萬台幣，這個預算很低吧？我們這次的點子簿的主角，就是在這樣有限的預算下誕生出來的結晶。這間房子不僅有著兼具現代與傳統的美麗外觀，內部的裝潢更讓人佩服設計師的細膩心思。

走吧！讓我們一起看看更多的細節…