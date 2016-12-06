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低預算要更會算: 一間以 170 萬台幣築成的完美住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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一個完美的家要有什麼要素呢？立刻浮現在你的腦海中的也許是：充足的收納、寬敞的面積、規劃完善的格局、美輪美奐的裝潢、充滿開放感的設計等等。而當你的預算有限時，你也許想著你勢必要犧牲掉在心中構思許久的美麗藍圖了。然而一個願意傾聽屋主的心聲，並且發揮創意，以小預算築夢的設計師，可以幫助你在艱難的條件下實現你的夢想。

170 萬台幣，這個預算很低吧？我們這次的點子簿的主角，就是在這樣有限的預算下誕生出來的結晶。這間房子不僅有著兼具現代與傳統的美麗外觀，內部的裝潢更讓人佩服設計師的細膩心思。

走吧！讓我們一起看看更多的細節…

閃亮的外觀

homify 溫室
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人字形的屋頂、側邊開的天窗，以及小煙囪，這間房子有著一般鄉村住宅的傳統架構。以混凝土為主架構的它，還搭配了鐵以及木材作為門與窗的邊框，大面積的玻璃落地窗，則是較為現代的元素。

玻璃落地窗

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個家的面積約 47 坪，大小適中的它在外型上最引人注意的無非是面對花園的大片落地窗。而因為這個設計，你應該已經可以想像室內想必是洋溢著溫暖的自然光吧…

起居空間

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一踏進這個家，你應該可以立即感受到落地窗的功能了吧？除了邀請太陽進駐之外，屋內的人也可以躺在沙發上，或是坐在餐廳裡面欣賞戶外的風光。

廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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ㄇ字形的廚房十分寬敞，讓任何愛料理的人都會立刻愛上這樣的空間，光滑的流理檯面則讓人感到十分整潔俐落。即使在廚房這個角落，依舊開了窗，因此煮飯的時候還能同時觀賞外面的綠意。

浴室

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以白色瓷磚為主的浴室看起來明亮整潔，讓人一踏進這裡就有好心情，而盥洗的時間也變得更加愉悅。雖然這個空間以白色為主色系，但是鏡面背後的牆壁則鋪上了圖樣磁磚，更有層次性。

臥室

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臥室可以看出房子的屋頂結構，透過落地窗射進來的陽光也讓房間十分有活力。

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廁所

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這間廁所以白與棕色營造出對比，現代化的衛浴設備讓如廁的時間更加舒適。

天窗

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三角形的天窗設計更是讓二樓也能洋溢著美麗自然光。

露臺

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被可愛的花朵以及植物環繞的露臺絕對是全家人聚在一起的好角落，能夠在此感受戶外的空氣與微風，有誰會苦著一張臉呢？

設計圖 1

homify 牆面
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從這張設計圖我們可以看到一樓的格局。這個家採取開放式的設計，並且還有可以容納一台車的車庫。

設計圖 2

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二樓為家庭成員的臥室，屬於較為私人的空間，除了浴室外，還有間小小客廳。

類溫室

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最後我們要看到的是被玻璃環繞的類溫室，不論晴雨都可以在這裡用餐，享受似乎是在戶外，但卻又不怕風吹日曬，以及被蚊蟲叮咬的愜意時光。

延伸閱讀：適合有小孩的家庭的絕美之家

簡約外觀溫暖內裝:極簡風現代住宅
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4.5

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