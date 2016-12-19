怎麼可以這麼美？！人貓也為之瘋狂的明亮時尚住宅

今天要介紹的住宅可厲害了，因為它是由台灣本地的室內設計公司思維空間設計(Thinking Design)打造的！思維設計創立於2012年，是市場上的新晉設計公司，可是他們的設計可是會令你留下深刻印象的喔！

本專案取名為「一極」，是一個位於新竹市的 28 坪住宅，擁有三房二廳二衛。房子設計本身就讓人目不暇給，而更可愛的是，在設計過程中貓咪的生活需要也有被納入考量，結果就成為了我們眼前那一個會讓人類跟貓咪為之瘋狂的絕美房子。現在就來讓我們見證他們所施展的魔法吧～