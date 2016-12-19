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怎麼可以這麼美？！人貓也為之瘋狂的明亮時尚住宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
一極, 思維空間設計 思維空間設計 客廳
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今天要介紹的住宅可厲害了，因為它是由台灣本地的室內設計公司思維空間設計(Thinking Design)打造的！思維設計創立於2012年，是市場上的新晉設計公司，可是他們的設計可是會令你留下深刻印象的喔！

本專案取名為「一極」，是一個位於新竹市的 28 坪住宅，擁有三房二廳二衛。房子設計本身就讓人目不暇給，而更可愛的是，在設計過程中貓咪的生活需要也有被納入考量，結果就成為了我們眼前那一個會讓人類跟貓咪為之瘋狂的絕美房子。現在就來讓我們見證他們所施展的魔法吧～

​總覽

一極, 思維空間設計 思維空間設計 客廳
思維空間設計

一極

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

剛踏進門，你心裡有沒有在喊：「我想自己的家也變成這個樣子！」？

寬闊的起居空間和自然風的設計主調讓人感到無限舒適。 客廳、餐廳和廚房其實呈現一直線的空間設計，並以打造開放式空間為目標，再加上良好的採光，住宅就得以呈現這種寬闊明亮的感覺。

書架牆

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思維空間設計

一極

思維空間設計
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思維空間設計

為了善用牆面的空間和滿足貓咪的需要，設計師決定在牆上裝設多個線條不一的白色書架，一方面可以讓屋主整齊的放書本和音響，另一方面也可以當作是貓咪的跳板。（畢竟當貓主人自得其樂的時候，身為奴才的我們才不會被騷擾嘛～）

另外，書架底部設有一個造型可愛的小方盒，裡面放的可是貓咪的廁所呢！這大大解決了一般養貓人仕不知道要把貓砂盤放在哪兒的苦惱。

​貓咪的遊樂場

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思維空間設計

一極

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

值得留意的是，以大地色系來粉刷裝設書架的牆面，有助於營造出一個舒適的氣氛喔！

設計師還額外在貓咪用架子與架子之間加上了木條，為貓咪提供磨爪的地方（這樣子沙發才不會遭殃）。至於主子有多喜歡這個新家和新玩具？不用說你也知道吧！

餐廳

一極, 思維空間設計 思維空間設計 餐廳
思維空間設計

一極

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

餐廳看起來雖然不大，可是卻很有設計感。兩盞時尚的黑色吊燈為簡單的用餐區域添上時尚感，泛黃的燈光讓人倍覺溫馨。

​牆壁裝飾

一極, 思維空間設計 思維空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
思維空間設計

一極

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電視機背後的牆壁是具有特色的淺色系磚牆，在牆的另一面掛上好幾張世界名勝的照片，瞬間增添了英倫風的味道。

​度假風臥室

一極, 思維空間設計 思維空間設計 臥室
思維空間設計

一極

思維空間設計
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藍色有助鎮靜情緒，把臥室的其中一面牆粉刷成藍色就準沒錯了！連同木製床架和純白的床舖，度假風即時顯現！

​簡約風臥室

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思維空間設計

一極

思維空間設計
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最後我們來看看另一個臥室。簡約風的臥室內只有基本的傢俱和雙層簿紗窗簾，略去各種多餘的裝飾，為屋主提供了一個舒適的休息空間。

你喜歡這個由本地設計師設計的美宅嗎？ 

延伸閱讀：擁有「廣闊全景視野」並充分運用空間的平房設計！

與雜亂說再見: 老式公寓變身時尚簡約住家
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