外剛內柔：擁有像磁鐵一樣的外表的簡約風房子

你有沒有想過，身邊外觀看起來普普通通的房子，其實內部的裝潢可能會美得嚇你一跳？或者是外觀設計剛強，而房子室內卻是走自然簡約風格？今天要介紹的房子就是後者。

這個位於韓國的現代房子由設計公司 Dreaming Carpenter打造，房子的外表與內裡有著強烈的對比，非常值得一看！