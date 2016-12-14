外剛內柔：擁有像磁鐵一樣的外表的簡約風房子

你有沒有想過，身邊外觀看起來普普通通的房子，其實內部的裝潢可能會美得嚇你一跳？或者是外觀設計剛強，而房子室內卻是走自然簡約風格？今天要介紹的房子就是後者。
這個位於韓國的現代房子由設計公司 Dreaming Carpenter打造，房子的外表與內裡有著強烈的對比，非常值得一看！
看到這個形狀有讓你起磁鐵嗎？就是我們常見的馬蹄型磁鐵啊！暗灰色調的外牆與銳利的線條給人一種幹練剛強的感覺；２米高的磚牆把房子四周圍起來，倍添對外的距離感，總是讓人覺得「生人勿近」。
傾斜的外牆呈現 U 字形狀，左邊直立的長形窗子強調了房子的線條，也同時為室內提供良好採光。Ｕ形中間的凹陷部分是二樓的陽台，看起來彷彿就是一個秘密陽台似的，因為房子兩邊提供了遮蔽效果。
一進門看到的客廳跟外觀的對比很大吧？這就是名符其實的「豆腐心」啊！誰會想到客廳採用的是用色和諧的極簡風呢？
整個客廳空間雖然不大，可是舖木的牆面、純白的地板、灰色的布藝沙發和鏤空的樓梯卻不會帶來壓迫感。
挑高的設計一直都是我們的最愛，幾年前甚至還有些研究提到，挑高空間可以帶給人們心理上一種自由的感覺。
如果家裡有挑高設計的話，不彷安裝幾盞設計新穎的吊燈點綴空間喔！
這個區域也是同樣以自然簡約風為主調：餐廳使用的是低調耐用的淺色實木傢俱，牆上並沒有多加裝飾，呈現了最自然的面貌；開放式廚房裡的純白廚櫃組合和黑色流理台形成了對比，亦不失時尚感。
最後我們參觀的是潔白明亮的浴室——白色的磁磚、灰色的地板和木製收納櫃永遠都是打造自然風的最佳組合。 你們喜歡這一個房子嗎？
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