5 個會引來竊賊的原因

出門前要鎖好門窗這件事聽起來好像很簡單，可是很多人都會忘掉！出遠門以前務必要仔細檢查全屋的門窗有沒有妥當地鎖好，特別是一些不常用的區域的窗子，比如說雜物房之類的。

除此之外你也可以考慮一下購買防盜用品，例如說防盜鐵鍊或者防盜把手，以防萬一。