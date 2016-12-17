臨近年底，許多人都會趁著假期的空檔出遊，慰勞辛苦工作了一整年的自己。雖然說台灣的治安一直都很好，可是賊人卻是無處不在，假期節日其間的盜竊個案總是會暴增。為了避免自己的家在出遊期間被賊人光顧，你們可要留意以下 5 個會引來竊賊的原因，以防萬一啊！
出門前要鎖好門窗這件事聽起來好像很簡單，可是很多人都會忘掉！出遠門以前務必要仔細檢查全屋的門窗有沒有妥當地鎖好，特別是一些不常用的區域的窗子，比如說雜物房之類的。
除此之外你也可以考慮一下購買防盜用品，例如說防盜鐵鍊或者防盜把手，以防萬一。
如果你在整段旅遊期間就把所有的燈和窗簾都關起來，會很容易就讓人知道房子裡面沒有人。此外，門外那一堆訂閱的報紙、雜誌和堆滿信的信箱就好像對個賊人說「歡迎光臨」！
我們建議你選擇性把部分的窗簾捲上，前門的燈也盡量開著，最重要的是要請鄰居們幫你們收信和收報紙啊！
「遠親不如近鄰」這個黃金定律大家都知道，可是現代都市人很少跟鄰居建立一個互助互動的關係。記得要花點心思好好地跟鄰居們打好關係，那麼就算你在出遊期間也不會怕房子沒人顧啊！
我們常說「財不可露眼」，房子的外觀和入口設計最好比較低調。如果在入口處已經舖滿施華洛世奇的高級水晶或者弄得金碧輝煌，這種高調的奢華設計很難令賊人抗拒吧？
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