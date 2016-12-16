6個你可以輕易擁有的小陽台

在居家環境中能有個與戶外相連結的空間，能暫時離開巢居生活的傭擾，就是件相當療癒的事，舉凡露臺、庭院、陽台都讓人能夠在生活中能暫且感受室外自在開闊的氣息。但這樣的設置確非所有的建築設計所能具備的，但在現今的都會生活中，有個小陽台似乎是較容易達成的。舒適的陽台需要花費大工夫或大成本嗎?在這裡答案是否定的，這次點子簿就要介紹6個簡單又低成本的陽台設置，讓你輕輕鬆鬆也能擁有屬於自己的療癒空間。
誰說陽台一定要對外，如果你沒有一個方便甚至容易設置的對外空間，何不試著在簡易的面外空間中做圖片中的設計。有著良好的採光，同樣能接受陽光的洗禮；隨興的盆栽，誰會不想坐在這裡放鬆一下呢?
如果你需要一個能夠徹底放鬆的空間，那這樣的陽台絕對是你的不二選擇。給自己一個像大床般的座椅，延伸室內的木地板，陽台就像是個半庭院式的度假空間。來杯咖啡放鬆一下午，或是來杯調酒微醺一整晚，日子就在這裡留白也不賴。
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鐵欄杆地設置在絕大多數的居家陽台常是輕易可見的，而這時你可以用植栽來裝飾你的欄杆，甚至能夠使用燈泡或其他想展現你個人特色的掛飾。當夜幕低垂，點起燈花及桌上的燭台，這不就是最棒的休憩空間。
如果你是個偏好綠色植物的園藝好手，或許可以考慮這樣植物牆的設置，除了節省了小陽台的空間利用，更讓所有的植栽能夠一目了然。
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利用簡易的擺設就能簡單的讓陽台成為一個休憩空間，鏤空的家具可以讓空間感較為輕盈，而且在收納上也更為輕巧便利。
這樣的欄杆設計對於有懼高的朋友可能頗有壓力，但如果你喜歡一望無際的視野，這樣透明的欄杆除了給予安全的保護外，也少了對下方空間視野的阻隔，有膽量的你想挑戰一下嗎?
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