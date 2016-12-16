6個你可以輕易擁有的小陽台

在居家環境中能有個與戶外相連結的空間，能暫時離開巢居生活的傭擾，就是件相當療癒的事，舉凡露臺、庭院、陽台都讓人能夠在生活中能暫且感受室外自在開闊的氣息。但這樣的設置確非所有的建築設計所能具備的，但在現今的都會生活中，有個小陽台似乎是較容易達成的。舒適的陽台需要花費大工夫或大成本嗎?在這裡答案是否定的，這次點子簿就要介紹6個簡單又低成本的陽台設置，讓你輕輕鬆鬆也能擁有屬於自己的療癒空間。