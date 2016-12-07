充滿衝突美的豪宅: 粗曠與精緻元素撞擊出的美麗火花

關於住的空間，你夢想中的美宅會是精緻型？還是粗獷型？或許你喜好細緻的建築材料，卻又不想放棄令你心動的原始質感。現在 CJ INTERIOR 長景國際設計的專家們讓你的夢想一次到位！這項題為「Contour of Life 廓│生活」的專案，以多種異質素材型塑出空間的輪廓，打造不同凡響的品味生活。當各種看似衝突的粗曠與精緻元素相互撞擊，結果卻產生出令人驚豔的衝突美感。現在就讓我們展開這場視覺之旅！