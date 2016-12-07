充滿衝突美的豪宅: 粗曠與精緻元素撞擊出的美麗火花

關於住的空間，你夢想中的美宅會是精緻型？還是粗獷型？或許你喜好細緻的建築材料，卻又不想放棄令你心動的原始質感。現在 CJ INTERIOR 長景國際設計的專家們讓你的夢想一次到位！這項題為「Contour of Life 廓│生活」的專案，以多種異質素材型塑出空間的輪廓，打造不同凡響的品味生活。當各種看似衝突的粗曠與精緻元素相互撞擊，結果卻產生出令人驚豔的衝突美感。現在就讓我們展開這場視覺之旅！
從這個角度，你可以將空間的佈局盡收眼底。照片上右側是間客廳，左側則是開放式的廚房兼餐廳。建築師將薄板石材、煙燻木皮及鐵件等建材，以錯位、層疊的手法，組成連續性的柱體造型機能櫃，搭配沈穩大氣的傢俱和裝潢，一走進空間，便能感受到主人的不凡氣質與風格！
拉近鏡頭，可以仔細端詳天花板和木質地板的美麗紋理。多層次的牆面構造與木作隔柵相呼應。溫暖柔和的照明設備為空間舖陳出詩般的意境。
寬敞明亮的客廳裡，擺設著低調奢華感的皮質沙發，以灰色地毯為核心，為家人營造出充滿凝聚力的相聚時光。橘色的單人座椅為空間增添活潑的氣息。拉開百葉式窗簾，室外風景便映入眼底。
客廳的一側，便是結合廚房與餐廳功能的開放式空間。中島式流理台延展出用餐的區塊。左側多功能櫥櫃設計提供充裕的收納空間，右側的立式酒櫃則擺放著各式美酒。天花板上的木作隔柵讓空間加添一股悠然律動感。
從這個角度來看，更可清楚地一覽內部佈局。木質的溫柔與金屬的剛強相遇，結果竟融合出不可思議的美感來！
這道半開放式的隔牆是室內設計的一個亮點。左邊是一道門，裝置了木質門板；右邊設計成可透視到另一空間的層櫃，櫃上擺飾著典雅的飾品。空間的層次感令人驚豔百分百！
繞過門牆進到主臥室，這裡的裝潢延續客廳和餐廳的主調。木質的溫和感與白灰色系交融得如此完美，再以橘色創造出畫龍點睛的效果。
浴室打造得有如五星級飯店的設計！白色圓弧型洗臉盆與浴缸馬桶，和粗獷感的石牆及花崗岩櫃台，再度碰撞出奇異的衝突美。在這裡來一場盆浴或淋浴，都是極致的享受！
想像在此泡澡，在滿室香氛中拉開百葉窗簾，一邊啜飲美酒，一邊欣賞室外風景，保證是放鬆筋骨的無上良方！
小巧精緻的書房，提供了個人獨處的空間。壁上的層架和下方的櫥櫃具備良好的收納功能。工作累了，不妨移座到一旁的亮橘色軟椅。生活的美好，在此盡顯無遺！
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