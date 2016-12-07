充滿開放感，溫馨舒適的兩層樓住家

充滿開放感，有著良好的採光以及通風，讓人感到寧靜的氛圍，就是我們今天點子簿的主角。這個兩層樓的住家的一樓有著方正的外型，而較一樓窄的二樓則有著傳統的人字形屋頂，位在中間的壁爐延伸到屋頂的外端，更是讓房子的外觀更為突出的小細節。

如果你喜歡木頭的香氣與其帶來的溫暖感受，那麼不妨跟我們一起探索這個絕對能讓居者感到溫馨舒適的兩層樓住家吧!