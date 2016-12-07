充滿開放感，溫馨舒適的兩層樓住家

充滿開放感，有著良好的採光以及通風，讓人感到寧靜的氛圍，就是我們今天點子簿的主角。這個兩層樓的住家的一樓有著方正的外型，而較一樓窄的二樓則有著傳統的人字形屋頂，位在中間的壁爐延伸到屋頂的外端，更是讓房子的外觀更為突出的小細節。
如果你喜歡木頭的香氣與其帶來的溫暖感受，那麼不妨跟我們一起探索這個絕對能讓居者感到溫馨舒適的兩層樓住家吧!
以奶油色為主色調的住家搭配了深灰色的屋頂，讓人一眼就感到好親近。和式的木製拉門是來自傳統的印記，而可以直接直視室內的大面積落地窗，則是較為現代的設計手法。
一個日系的住家，怎能沒有一間榻榻米房呢? 專家不僅讓屋主擁有一間有溫柔照明的榻榻米房，更利用房子的格局設計了一個可以從榻榻米房中欣賞的中庭造景，這樣充滿禪意的角落，是不是獨自對話的好空間呢?
寬敞的起居空間中，最吸引人的主角絕對是位在中心點的黑色壁爐，其搶眼的顏色在柔和的木頭色中更顯突出。在接近年尾的冬日，以木材升起爐火，那畫面多麼溫馨宜人啊~
從起居空間望向餐廳與廚房，你會發現ㄇ字形的廚房設計十分便於屋主穿梭烹調。仔細一看的話，你還會發現專家居然利用餐廳右方的空間死角規劃了一個簡單的閱讀區。
在圖中的左手邊，你會發現專家的巧思。那規劃在室內的露臺能夠讓喜歡戶外時光的屋主不管颳風下雨都能臥躺在木頭甲板上，欣賞外頭的風光。
從榻榻米房望向起居空間，你會發現這個家充滿了開放感，專家還利用了工業風格的燈具，為室內增添現代感。
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