打造冬暖夏涼的家吧！擁有綠屋頂的日式平房

擁有「綠屋頂」的建築我們雖然不常看到，可是近年無論是馬來西亞、美國或者是世界各地都開始推崇這種綠化建築。在屋頂上裝設一大面草皮雖然不是一項簡單的工程，可是這個綠化元素可以為室內提供良好的隔熱隔冷效果，減少冷氣或暖氣的使用，從而減低能源損耗。

今天我們要來看的平房位於日本，由當地建築設計公司小栗建築設計室建造，其中的綠屋頂設計絕對值得大家一看！