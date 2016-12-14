打造冬暖夏涼的家吧！擁有綠屋頂的日式平房

擁有「綠屋頂」的建築我們雖然不常看到，可是近年無論是馬來西亞、美國或者是世界各地都開始推崇這種綠化建築。在屋頂上裝設一大面草皮雖然不是一項簡單的工程，可是這個綠化元素可以為室內提供良好的隔熱隔冷效果，減少冷氣或暖氣的使用，從而減低能源損耗。
今天我們要來看的平房位於日本，由當地建築設計公司小栗建築設計室建造，其中的綠屋頂設計絕對值得大家一看！
重頭戲終於來了！綠屋頂這種環保節能的概念能充份利用植物調節溫度和淨化空氣等等的好處，可是由於當中涉及不少的工序和技術，所以在早些年的時候並沒有很普及。
一般來說市面上主要有兩種綠屋頂，一種叫精緻型綠屋頂 (Intensive Green Roof)，使用多種植物來打造層次，所以介質厚道一般起碼要有 15 公分；另一種相對來說比較薄的綠屋頂叫做粗放型綠屋頂 (Extensive Green Roof)，以單層地被植物覆蓋屋面，對介質厚度的要求沒有那麼高。
要建設這樣一個翠綠又好看的綠屋頂，專家們除了要事先在屋面舖上基本防水層、蓄排水層、和過濾阻隔層外，還使用了椰纖屑這種可以防止土壤、肥料流失和防止雜草種子落地生根的天然材料。
為了打造一個開放式的寬敞空間，客廳和餐廳之間並沒有牆壁間隔，設計師反而利用大沙發把兩個空間分隔開來。
幾乎全是由木材所打造的空間帶有自然風風格，擁有天然木紋的橫樑、傢俱和地板本身就彷似是最天然的裝飾品。
為了善用直立空間，房子內部增設了一個用作臥室的夾層。而夾層底部舖了塌塌米的空間是最經典的日式元素，旁邊的偌大的木櫃是隱藏版的收納櫃，實用之餘也不佔空間。
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