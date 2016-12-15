兼具環保與時尚：擁有大露臺的迷人被動式節能屋

關心環保議題的你們必須要知道這一種在近年漸漸流行的建房新取向——被動式節能屋 (Passivhaus)。

這個源自於德國的綠化建房方案主張使用可以減低能源損耗的建材和技術，比如說 OSB 板、太陽能板或外圍保溫隔熱處理技術等等。可是有些人會想，既然要興建一個以環保為中心的房子，那在設計上或許不可能有太多的變化吧？這可是大錯特錯！今天我們帶大家來到日本的一間被動式節能屋，你將會明白原來環保與時尚可以並容！