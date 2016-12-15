兼具環保與時尚：擁有大露臺的迷人被動式節能屋

關心環保議題的你們必須要知道這一種在近年漸漸流行的建房新取向——被動式節能屋 (Passivhaus)。
這個源自於德國的綠化建房方案主張使用可以減低能源損耗的建材和技術，比如說 OSB 板、太陽能板或外圍保溫隔熱處理技術等等。可是有些人會想，既然要興建一個以環保為中心的房子，那在設計上或許不可能有太多的變化吧？這可是大錯特錯！今天我們帶大家來到日本的一間被動式節能屋，你將會明白原來環保與時尚可以並容！
門外的木製大露臺就好像是房子的延伸一樣，方便跟朋友們在甲板上烤肉來歡度時光。
由於房子作了外圍保溫隔熱處理，而且常年有充足的陽光照射，所以可以在不經常使用暖氣的情況下保持22度左右的舒適溫度。
要講到綠色房子的話，我們當然不會漏掉花園這個部分！房子門前的大片草皮除了提供了一個偌大的戶外空間以外，還有助淨化空氣。以灌木排成的植物籬笆把房子與行人路分隔開來，可是也不會搶去像藍珍珠一樣的房子的鋒頭。
把房子挑高設計一個夾層也是種提升室內空間感的好方法，這都是因為少了地板的分隔。除此之外，因為夾層的設計可以讓陽光容易穿透到房子每一處，所以屋主可以減少使用燈光照明。房子內部的設計主要以純白和木色為主，時尚又不失舒適度。
除此之外，鏤空樓梯的設計富有現代感，灰色與木色的顏色配搭也十分耐看。那一小面的磚牆自然地成為了室內設計的焦點，免得空間變得單調。
白色系為主的室內空間在陽光的照射下更加明亮，搭配上木頭的質地，讓人感受到來自天然的溫暖觸感。
雖然說「開天窗」的含義都是負面的居多，可是真的在屋頂裝設天窗可是一個明智的選擇！把天窗打開不僅可以增加室內空氣流通，甚至有助提升採光度，打造一個被淺木包圍的明亮的家。
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