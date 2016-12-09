美到不可思議：榖倉改造的閣樓式住家！

你曾經夢想住在鄉間純樸的農舍嗎？這聽來是個很棒的想法，但是你並不真的想住進一處破舊骯髒的農舍吧！今天我們要帶你去參觀一棟利用榖倉改造的閣樓式住家，它是由一對年輕夫婦所擁有，設計師運用建築物原有的結構，在有限的預算費用內，經由簡單的裝修，便將室內變得美輪美奐，門面也十分美觀大方，現在就讓我們一起去看一看吧！