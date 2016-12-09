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美到不可思議：榖倉改造的閣樓式住家！

Genie Chien Genie Chien
Palouse Residence, Uptic Studios Uptic Studios 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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你曾經夢想住在鄉間純樸的農舍嗎？這聽來是個很棒的想法，但是你並不真的想住進一處破舊骯髒的農舍吧！今天我們要帶你去參觀一棟利用榖倉改造的閣樓式住家，它是由一對年輕夫婦所擁有，設計師運用建築物原有的結構，在有限的預算費用內，經由簡單的裝修，便將室內變得美輪美奐，門面也十分美觀大方，現在就讓我們一起去看一看吧！

從遠處看，就像是一座典型的穀倉

Palouse Residence, Uptic Studios Uptic Studios 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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從這個角度望去，彷彿是田園詩般的風情畫！建物的外觀和一般鄉間常見的穀倉很相像，半露的門面像是還在建築中。事實上，它是位於華府鄉間一座帕盧斯住宅。這個名字令人聯想起帕盧斯地區常見的傳統農舍，散發出濃濃的懷舊情懷。Uptic 工作室的專家們接下這項專案，負責將它改造得面目一新！

閣樓式的生活風格

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進到室內參觀，可以發現大片的門面已經被拆除，取而代之的是大面積的玻璃門。這不僅是為了將鄉村美景盡收眼底，而且也讓充裕的自然光能夠遍灑入室內。內部採取簡約式裝潢，時尚洗練的風格，搭配戶外一覽無遺的全景，打造出令人驚嘆不已的視覺饗宴。

質樸的現代風廚房

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廚房的空間並未設置大型窗戶，設計師採用照明設備來彌補自然光的欠缺。此處的燈光裝置包括嵌入式及懸掛式的天花板燈具，確保光線來源充足。質樸的混凝土地板與木質的天花板和櫥櫃構成良好的視覺平衡。不銹鋼用具則為空間添加幾許現代感氛圍。

美到極點的設計

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在夜幕低垂前，讓我們再來看看它的外觀。這座住家在夜間更添迷人的魅力，大片玻璃帶來的現代感，賦予這座宅第優雅的氣質，柔暖的燈光和簡約的裝潢則營造出溫馨的氣氛，令人一看便心生嚮往！

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