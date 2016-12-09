靠你的老房子圓夢! 如同「書店咖啡館」一樣的夢幻住家！

老屋重新裝潢時，你是不是會有強烈的欲望，想要把它設計成符合心目中的夢想之屋呢？在現代生活步調緊張的環境下，你一定很嚮往擁有一處起居空間，能夠把自己的興趣和住宅設計整合為一，回到家，滿目都是自己最喜歡的事物！今天要介紹由株式会社アート＆マテリアル ／ ART & MATERIAL .INC 的專家們負責的專案，將一座住宅打造得有如書店咖啡館，現在就一起來參觀！