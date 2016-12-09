靠你的老房子圓夢! 如同「書店咖啡館」一樣的夢幻住家！

老屋重新裝潢時，你是不是會有強烈的欲望，想要把它設計成符合心目中的夢想之屋呢？在現代生活步調緊張的環境下，你一定很嚮往擁有一處起居空間，能夠把自己的興趣和住宅設計整合為一，回到家，滿目都是自己最喜歡的事物！今天要介紹由株式会社アート＆マテリアル ／ ART & MATERIAL .INC 的專家們負責的專案，將一座住宅打造得有如書店咖啡館，現在就一起來參觀！
先來看看設計師把它改造得有多麼夢幻！一進到這裡，如果你是個愛書人，一定會快樂到不忍離開！敞亮的空間裡，直接映入眼簾的便是大量的書櫃。想要買多少書籍，從此以後再也不傷腦筋無處擺放了！
改裝前是全然老舊的設施，經久使用還未重新裝潢前，是傳統榻榻米的設備。儘管室外陽光明亮，但室內隔間卻讓自然光難以透進裡間。採用隔板來區分生活領域，讓生活變得硬板板，缺乏靈活運用的彈性。
在這次改造中，原先的牆壁被拆除掉，讓明亮的光線流洩進整個室內。空間裡採用亮白的色調，營造出溫暖親切的感覺。牆壁的一側放置開放的書架，擺放著許多書籍和飾品。住在這裡，就像住進一間兼營書店的咖啡館！
翻修後的廚房和起居空間相連，採用系統式裝備提供完整的儲放功能。磁磚裝飾的櫃檯有著寬敞的工作檯面，乍看之下很像咖啡館的設計。廚房的另外一邊，可以裝置一個電冰箱，讓烹飪的功能更齊全。
從左邊這張圖，你可以看到改造前的佈局，過多房間的傳統式格局，讓生活顯得太過擁擠。右側的改造計畫圖除了減少房間數量之外，還新增了水循環設施、多功能起居室及儲藏空間。這間住宅的重生，可以從對照圖中一目瞭然。
當不必要的隔間被去除之後，生活的美夢就此實現了！想像住進這麼一處住宅，把住家當作書店和咖啡館，讀書讀到肚子餓了或腦袋累了，可以起身作點美食，開啟室內視聽設備，和家人輕鬆聊天，這是多麼快樂的畫面！
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