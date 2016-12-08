到底要蓋幾樓？兩層樓住家的優勢分析

如果你要自己蓋間房子，你會選擇平房還是兩層樓，還是秉持著
人往高處爬的信念，把房子盡可能地往上蓋呢? 為家中長輩打造的住家，最理想的當然是選擇不用爬上爬下的平房，但要是建地不大，而家中人口數目又有點驚人的話，那麼兩層樓以上的住家便有其無可取代的優勢。
為了幫助你做出最有利的決定，這次我們將為大家分析兩層樓住家的優勢。還在猶豫不決中嗎? 那就趕快看看我們的分析吧!
即使是在郊區，房子的建地其實也是有限的，因此如果你選擇兩層樓的住家的話，室內使用的面積比平房還要多，因此你便可以撥給庭院更多的面積。對於家中有小孩的家庭來說，能夠讓孩子們跑跳的庭院絕對是十分重要的區域，而對於辛苦工作的大人來說，這也將是撫慰你心的好空間。
兩層樓的住家的優勢是，你可以利用挑高的天花板讓一樓的空間做出段差，藉此劃分出不同的生活區域，也讓家中更有趣味。例如這張圖就以階梯，區分出廚房以及客廳這兩個空間。
兩層樓高的住家的好處是可以規劃出天井的設計，因此一樓的空間因為挑高的設計與從天而降的光線而顯得更為明亮，即使在日光有限的冬日，也能享受溫暖的陽光。
我們的專家可以依照你的需求，設計出你想要的格局。
如果家裡有兩層樓的話，你可以將不同的生活空間規劃在不同的樓層。例如如果家人的作息習慣不同，像是爸爸總是晚歸，但仍需要在家繼續工作的話，便可以為他規劃出一間不打擾人也不被打擾的小書房。