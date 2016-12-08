到底要蓋幾樓？兩層樓住家的優勢分析

如果你要自己蓋間房子，你會選擇平房還是兩層樓，還是秉持著 人往高處爬 的信念，把房子盡可能地往上蓋呢? 為家中長輩打造的住家，最理想的當然是選擇不用爬上爬下的平房，但要是建地不大，而家中人口數目又有點驚人的話，那麼兩層樓以上的住家便有其無可取代的優勢。

為了幫助你做出最有利的決定，這次我們將為大家分析兩層樓住家的優勢。還在猶豫不決中嗎? 那就趕快看看我們的分析吧!