快刀斬亂麻! 以風水角度斬斷爛桃花的居家佈置術

已經單身許久，雖然有許多對象來來去去，卻總是苦於遇不到對的人? 或是已經結婚一陣子，擔心異性緣好的另外一半會有不必要的爛桃花嗎? 在風水的角度來看，家中的格局以及佈置會影響一個人的桃花運，因此這次我們要以風水的角度，傳授給你斬斷爛桃花的居家佈置術。希望這些小訣竅可以幫助單身的人早一點有正緣，而有另一半的人能夠長長久久地與愛人享受濃情密意。