快刀斬亂麻! 以風水角度斬斷爛桃花的居家佈置術

已經單身許久，雖然有許多對象來來去去，卻總是苦於遇不到對的人? 或是已經結婚一陣子，擔心異性緣好的另外一半會有不必要的爛桃花嗎? 在風水的角度來看，家中的格局以及佈置會影響一個人的桃花運，因此這次我們要以風水的角度，傳授給你斬斷爛桃花的居家佈置術。希望這些小訣竅可以幫助單身的人早一點有正緣，而有另一半的人能夠長長久久地與愛人享受濃情密意。
對於已婚的夫婦或是同居的情侶來說，臥室的擺設與佈置對於桃花運有重要的影響。一般來說，臥室裡面適不適合放鮮花的，尤其要避免在床頭放花，而床的大小則必須適中。除此之外，臥室的色系要盡量避免粉紅色，以免另外一半或是自己容易有不必要的爛桃花。
鏡子是容易招惹第三者的家飾品，因此在主臥室中，千萬要特別留意鏡子的擺放位置。如果鏡子直接對著主臥室的床，容易對婚姻不利。而比起直接把鏡子直接擺在明顯可見之處，我們會建議將大面的鏡子設置在衣櫃裡面，可以以衣櫃門將鏡子藏起來的設計是較為理想的。
如果你的另一半在婚後或是交往後依舊桃花不斷，那麼建議你請他/她在辦公桌上擺放仙人掌，這樣便能斬斷在外頭的爛桃花。
綠色的沙發有助於吸收多餘的水氣，讓人的心平靜，淡定下來。只要心無其他雜念，爛桃花自然會跟著消失無蹤。
不知道怎麼樣搭配綠色的沙發嗎? 我們的專家可以協助你~
浴室的門如果跟家中的門連成一線的話，會容易招惹爛桃花。
家中的濕氣太多也容易招來爛桃花，因此我們建議你在窗口或是陽台的位置擺放綠色的植物以吸收過多的水氣，進而斬斷爛桃花。
在家中可見的角落擺放空花瓶雖然可以吸引更多追求者，但也容易招來像是已婚人士這樣的爛桃花，所以建議你趕快檢視家裡，把空花瓶們收到櫃子裡吧!
單身的男女要避免在家中擺放太多偶像的照片，以免靠近你的都是些非正緣的爛桃花。