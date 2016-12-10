你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

有大開口露臺，以簡單元素實現不簡單的住宅

蕭伊欣 蕭伊欣
たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 房子
Loading admin actions …

你覺得一般的住宅太無聊了嗎？針對這樣的聲音，今天 homify 點子簿就來介紹由オオタデザインオフィス 株式會社所設計的住宅。 建築師利用簡單的元素加上特殊的發想，得以實現獨一無二的原創設計。現在就快點來看看吧！

如同箱子組合起來的新潮外觀

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 房子
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

彷彿是被好多個大小不同的長方體組成的巨大箱子一樣，以外牆不同的顏色及素材做組合，甚至中間立起來的長方體部分還被歪歪得置放。這些設計上的用心讓建築物被賦予了特殊的面貌。面向道路的一側為讓住戶保有隱私，刻意在開口的設置上低調處理。

有露臺的庭院

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 房子
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

繞到另一側外牆看則是截然不同的景象，能夠全拉開的窗門讓這一面牆變不見了。天氣好的時候門戶大開，室內室外的空間以露臺連接成為一體，住戶即使待在屋內也可以盡情享受到後院的愜意。

室外客廳

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 房子
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

露臺上方有屋頂的遮蔭，能夠發揮緣側一樣的功能，夏天的時候是不是也會想坐在這裡一邊啃著西瓜一邊乘涼呢！

能夠望向中庭的玄關

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 庭院
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

當訪客從玄關進來，可以立刻看到右手邊明亮寬敞的中庭空間。

寬敞感十足的複合空間

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 客廳
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

在這個能夠提供家族成員聚集在一起的複合公用空間中，能夠選擇是否將紗窗、玻璃窗等打開，迎來室外的陽光和空氣。溫暖色系的裝潢及家具讓人感到舒適，是一個需要放鬆時再適合不過的空間。

現代和式房

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 視聽室
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

與客廳連接的和式房，只要將拉門關起來就成為一間被柔和光線包圍的榻榻米獨立房。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

擁有水泥造牆面的廚房

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 廚房
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

廚房使用特殊的水泥造牆面，不僅簡單時尚，造價也相對實惠。配上大尺寸的流理臺及水槽，對於重度廚房使用者有絕對的便利性。

為生活增添風情的中庭空間

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 庭院
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

這是中庭傍晚的景致。燈光打在精巧的造景上很有和式氣氛，連結著玄關、主臥室、和式房，不僅是居中的小通道，也讓每個房間都能夠因為它而增色。

有柔和光線包圍的浴室

たつの市 長真の家, 株式会社 オオタデザインオフィス 株式会社 オオタデザインオフィス 浴室
株式会社　オオタデザインオフィス

株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス
株式会社　オオタデザインオフィス

以白磚為基礎調，間以對比性強烈的黑色瓷磚，這是一間怎麼看都現代感十足的浴室。面對室外的一側以玻璃磚裝飾，不僅保有隱私性，還能引入室外光線，就像是和式的障子一樣。在這裡想必能夠舒服地享受入浴時光。

延伸閱讀 此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅-第一彈

以愛為名：治癒人心的木屋
在你心目中有什麼樣的不簡單住宅理想呢？歡迎留言告訴我們

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了