有大開口露臺，以簡單元素實現不簡單的住宅

彷彿是被好多個大小不同的長方體組成的巨大箱子一樣，以外牆不同的顏色及素材做組合，甚至中間立起來的長方體部分還被歪歪得置放。這些設計上的用心讓建築物被賦予了特殊的面貌。面向道路的一側為讓住戶保有隱私，刻意在開口的設置上低調處理。