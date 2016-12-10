有大開口露臺，以簡單元素實現不簡單的住宅

你覺得一般的住宅太無聊了嗎？針對這樣的聲音，今天 homify 點子簿就來介紹由オオタデザインオフィス 株式會社所設計的住宅。 建築師利用簡單的元素加上特殊的發想，得以實現獨一無二的原創設計。現在就快點來看看吧！
彷彿是被好多個大小不同的長方體組成的巨大箱子一樣，以外牆不同的顏色及素材做組合，甚至中間立起來的長方體部分還被歪歪得置放。這些設計上的用心讓建築物被賦予了特殊的面貌。面向道路的一側為讓住戶保有隱私，刻意在開口的設置上低調處理。
繞到另一側外牆看則是截然不同的景象，能夠全拉開的窗門讓這一面牆變不見了。天氣好的時候門戶大開，室內室外的空間以露臺連接成為一體，住戶即使待在屋內也可以盡情享受到後院的愜意。
露臺上方有屋頂的遮蔭，能夠發揮緣側一樣的功能，夏天的時候是不是也會想坐在這裡一邊啃著西瓜一邊乘涼呢！
當訪客從玄關進來，可以立刻看到右手邊明亮寬敞的中庭空間。
在這個能夠提供家族成員聚集在一起的複合公用空間中，能夠選擇是否將紗窗、玻璃窗等打開，迎來室外的陽光和空氣。溫暖色系的裝潢及家具讓人感到舒適，是一個需要放鬆時再適合不過的空間。
與客廳連接的和式房，只要將拉門關起來就成為一間被柔和光線包圍的榻榻米獨立房。
廚房使用特殊的水泥造牆面，不僅簡單時尚，造價也相對實惠。配上大尺寸的流理臺及水槽，對於重度廚房使用者有絕對的便利性。
這是中庭傍晚的景致。燈光打在精巧的造景上很有和式氣氛，連結著玄關、主臥室、和式房，不僅是居中的小通道，也讓每個房間都能夠因為它而增色。
以白磚為基礎調，間以對比性強烈的黑色瓷磚，這是一間怎麼看都現代感十足的浴室。面對室外的一側以玻璃磚裝飾，不僅保有隱私性，還能引入室外光線，就像是和式的障子一樣。在這裡想必能夠舒服地享受入浴時光。