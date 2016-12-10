此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅-第二彈

隨著居住機能的洋風現代化，生活中如和室、土間、緣側等能夠讓人感受到傳統和文化的元素也日益減少。 然而，這樣已經有時代感的空間說是已完全消失倒也不盡然，仍然有建築師們設法將傳統元素與適合現代人習慣的機能與居住方式作結合，混血的樣貌蔚為風潮，被稱為現代和風。繼上次的第一彈介紹，今天就來繼續欣賞另外5 間以現代和風為設計主軸的美麗住宅吧！
這棟佇立於大自然中由モリモトアトリエ經手設計的住宅雖有完善的現代住宅機能，卻是從裡到外飄散十足傳統和式風的建築。外觀是昭和時代感的木造屋，深色的木板與木製窗框與擁有溫暖顏色的漆喰外壁映襯著周圍的綠意美得不可思議。室內一樣使用漆喰塗漆，不論是材料或是傳統施工工法，不僅適合日本當地的氣候，對居住在裡面的住民也無健康上的傷害。
除了障子、榻榻米房、和紙職人手作燈器這些和式元素外，更令人屏息的是能夠乘著涼與樹林相望的緣側，還有不論設計、材料、工法都遵循傳統的小茶室。在現代能夠住在這樣在自然環境中引發思古之幽情的住宅中，是再幸福不過的事了。
為了建造房屋，自古以來人們與時俱進發展出許多建築技法，而許多工法到了現代已經不再被使用，不免令人惋惜於唯有當時能夠成就出的建築風貌。而圖片中的木造住宅即是在擅於使用傳統工法的株式會社SEKI.DESIGN手中，再現了古代使用的「版築」工法，是住戶與建築師在詢問過專門人士之後，兩人三腳協力創造的成果，不論是氛圍、實用性或是強度都令人滿意。而傳統的元素使用除了板築工法，室外的一大排格子門柵及室內的傳統壁爐，再再都令人感動於設計者的用心。
說到平房，感覺到的印象似乎總是又低又狹窄，但是這間位於郊外的現代和式平房必定大大翻轉你的想像。這間由TRANSTYLE ARCHITECTURE經手設計的住宅外觀黑白相間，襯著灰色混凝土走道，現代感十足。走進室內，屋頂斜下的輪廓成為一種獨特的造型，客廳、餐廳及廚房連成一體的長方空間開放感十足，而這主要歸功於對外一側完全的大開口。當然，這個開口也能用障子拉門填補起來。這裡使用的障子為下半部分能夠打開的雪見障子，除了能夠控制光線的流進量，也能配合天氣及自己的喜好做調整。到了晚上，把室內現代感十足的照明打開，與家人在餐桌前共享晚餐的畫面，想必是居家生活再美不過的風景。
以中庭連結三世代的現代和式住宅在足以支撐三個世代一起生活的二世代建築中，最重要的是能夠讓不同世代在一起生活之餘，也能保持適當的獨立距離。這棟有著現代和式外觀的二世代建築由有限会社サミオケンチクラボ設計，東棟住的是屋主的父母，西棟則是屋主夫婦及小孩的空間。連接兩棟的是美麗的和式中庭，而從外觀看到的是和式格子欄柵，讓家族成員聚集時能保有對外隱私。室內以木質基調為主的裝潢有著和式輪廓，卻不失如不鏽鋼、瓷磚、裸燈泡燈具這樣的現代元素，在空間設計上，也讓家族成員的每個人都能夠充分擁有自己的獨立空間，是完美的二世代住宅規劃。
最後這一間也是三代能夠同居的二世代住宅由有限会社クリエデザイン設計。具有地域性緣由的石炭般的黑色漆木與原木色對比的建築外觀在和式木造房中流露出現代的設計巧思。進入室內，狹長的玄關還能夠在尾端架上斜坡，是二世代建築中十分貼心的細節。灰色豆砂利水洗地則在純白色牆面和木造板材中成為點綴。客聽裡配置了任誰都會羨慕的傳統壁爐，也唯有挑高的空間設計才能夠駕馭。一切裝潢以最有家的感覺的木頭材質貫穿。無邊緣榻榻米和式房簡潔明亮，雖是傳統元素卻不落俗套。而頂樓木棧板空地則提供家族成員在天氣好的時候能夠有除了客廳之外另一個相聚場所的選擇。