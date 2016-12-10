此生沒親眼看到不甘心的現代和式住宅-第二彈

這棟佇立於大自然中由モリモトアトリエ經手設計的住宅雖有完善的現代住宅機能，卻是從裡到外飄散十足傳統和式風的建築。外觀是昭和時代感的木造屋，深色的木板與木製窗框與擁有溫暖顏色的漆喰外壁映襯著周圍的綠意美得不可思議。室內一樣使用漆喰塗漆，不論是材料或是傳統施工工法，不僅適合日本當地的氣候，對居住在裡面的住民也無健康上的傷害。

除了障子、榻榻米房、和紙職人手作燈器這些和式元素外，更令人屏息的是能夠乘著涼與樹林相望的緣側，還有不論設計、材料、工法都遵循傳統的小茶室。在現代能夠住在這樣在自然環境中引發思古之幽情的住宅中，是再幸福不過的事了。